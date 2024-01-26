هناء السيد ووكالات



استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة زيارته للمملكة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.



ورحب ملك البحرين بأمين عام الجامعة العربية، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة والحفاظ على مكتسباتها وأمن واستقرار شعوبها.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد دعم مملكة البحرين لكل المساعي التي تقوم بها جامعة الدول العربية، إيمانا بدورها المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف، وتوحيد الكلمة بين الأشقاء، إزاء مختلف القضايا المصيرية.



وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأحداث التي تشهدها الساحة العربية وأبرز التطورات الإقليمية والعالمية.



واستعرض الجانبان التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والمقرر انعقادها في المنامة، حيث رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة المرتقبة، سائلا الله عز وجل أن يوفق إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة في هذا الاجتماع المبارك لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها.



وأكد ملك البحرين أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كل التحديات.



واطلع الملك حمد بن عيسى من ابوالغيط على الترتيبات المتعلقة بالقمة والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، حيث أعرب أمين عام الجامعة العربية عن عميق شكره وبالغ تقديره وامتنانه لدعم مملكة البحرين للجامعة المستمر، لتواصل دورها في خدمة القضايا العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي، مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها.



وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني جلسة مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والوفد المرافق له.



وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، والتحضيرات الجارية لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين، والجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتعزيز مجالات التعاون العربي المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يحفظ مصالح الدول العربية ويحقق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار.



وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على جميع المستويات لوقف الحرب في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين.



كما اجتمع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني رئيس لجنة الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث بحثا الموضوعات ذات الصلة بالجهود التحضيرية والإجراءات التنظيمية لعقد القمة العربية، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا والمسائل المرتبطة بالعمل المشترك على تعزيز القدرات الأمنية العربية المشتركة لمواجهة التحديات.



وأشاد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في كل المجالات.



وأوضح أن المعطيات والتحديات المتسارعة تتطلب تكثيف الجهود وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.