اختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنغولا جولته الافريقية التي هدف منها إلى صون مكانة الولايات المتحدة في قارة يتنامى فيها نفوذ الصين وروسيا.



وبعد نيجيريا التي تعد عملاقا ديموغرافيا وأقوى اقتصاد في افريقيا، زار بلينكن لواندا عاصمة أنغولا المستعمرة البرتغالية السابقة التي تتمتع بإنتاج نفطي كبير.



واجتمع بلينكن برئيس انغولا جواو لورينسو الذي استقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض قبل شهرين.



وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في اعتماد المزيد من الديبلوماسية لتحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المضطرب، بعد الانتخابات التي شهدتها في البلاد في ديسمبر الماضي والتي فاز فيها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بسهولة.



وناقش بلينكن النزاع مع رئيس أنغولا، مشيرا إلى أنه «موثوق من جميع الأطراف.. ولعب دورا أساسيا» في الوساطة.



وقال بلينكن للصحافيين في لواندا «تحدثنا عن سبل ملموسة لدفع هذه العملية قدما».



وأشاد بالجهود التي قادتها الولايات المتحدة، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، لضمان الهدوء في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وقال «الآن بعدما انتهت الانتخابات، نعتقد أنها لحظة مهمة لمحاولة المضي قدما بالديبلوماسية».



ورغم عدم توقعه لاحتمالات النجاح، دعا بلينكن إلى توسيع الجهود الأنغولية والكينية السابقة «للعمل نحو سلام دائم».



وقبل أنغولا ونيجيريا، توقف بلينكن في خلال جولته في كل من: الرأس الأخضر وكوت ديفوار.



وجاءت جولة بلينكن الافريقية في أعقاب تلك التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي وشمل: كوت ديفوار ومصر وتونس وتوغو.



هذا وأكد وزير الخارجية الأميركي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا لن تتأثر بقضية الإبادة التي رفعتها الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك رغم أنه رفض مرة أخرى الاتهامات الموجهة لإسرائيل.



وقال بلينكن، الذي سبق أن وصف الاتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بأنها «لا أساس لها من الصحة»، أن «هذه الآراء لاتزال قائمة».



واضاف للصحافيين في أنغولا «طبعا، علاقتنا مع جنوب افريقيا مهمة للغاية، وهي علاقة واسعة وعميقة جدا تغطي العديد والعديد من القضايا».



وأضاف «عندما نختلف بشأن مسألة معينة، فإن ذلك لا ينتقص من العمل المهم الذي نقوم به معا».