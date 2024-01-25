أكدت الهيئة العامة للرياضة رداً على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود أخطاء فنية في مشروع ستاد نادي الصليبخات الرياضي تتعلق بالمنطقة المتواجدة على جانبي المنصة (منطقة كبار الزوار ) ومشكلة زوايا الرؤية يمين ويسار المنصة، أن الأمر مرصود منذ فترة تقارب الـ 8 شهور وتحديدا منذ استلام الإدارة الجديدة للهيئة، وذلك بوجود بعض الأخطاء من ناحية تصميم المشروع الذي تم من 4 إلى 5 سنوات، والتي ظهرت في الربع الأخير من التنفيذ.



وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن هناك متابعة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الاتصالات داود معرفي والمدير العام للهيئة يوسف البيدان للوقوف على أسباب المشكلة وطريقة الحل بما لا يؤثر على البرنامج الزمني لتسلم المشروع الذي يعد من الأولويات في ايجاد الحلول.



وقالت الهيئة: أصبحنا أمام أمرين، إما ايقاف العمل وتأخير البرنامج الزمني في الاستلام وايصال التيار الكهربائي أو تقييم الأمر بعد ايصال التيار وايجاد الحلول المناسبة.



وبينت الهيئة أن الحل بسيط بوجود هيكل معدني جديد عوضا عن الهيكل الزجاجي الموجود حاليا، وهو ما سيوفر زوايا الرؤية لجميع جوانب الملعب خاصة المنطقة الصغيرة التي تعاني حاليا من المشكلة، موضحة ان التعديلات ستستغرق فترة وجيزة للانتهاء منها.



وأضافت الهيئة العامة للرياضة أن الوزير داود معرفي حريص كل الحرص على عدم دخول المشروع حيز الخدمة واستضافة المباريات قبل الانتهاء من كل الأمور وتصحيح الأخطاء مع تلافي هذه الأمور في الإنشاءات الجديدة وعدم تكرارها .



وأعلنت الهيئة إحالة الأمر إلى لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة لبحثها.