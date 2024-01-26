القاهرة ـ هناء السيد



افتتحت وزارة الأوقاف 8 مساجد، منها 6 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، ومسجدين صيانة وتطويرا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2023 حتى تاريخه 518 مسجدا منها 401 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و117 مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 26/1/2024 عدد 11540 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و869 مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد



٭ مديرية أوقاف أسوان



1 ـ مسجد أبو اليزيد البسطامي ـ نجع البسطامي ـ قرية الكوبانية ـ مركز أسوان.



٭ مديرية أوقاف الأقصر



2 ـ مسجد النور الإسلامي ـ المريس ـ الطود.



٭ مديرية أوقاف البحر الأحمر



3 ـ مسجد آل صابر ـ الاحياء ـ الغردقة.



٭ مديرية أوقاف البحيرة



4 ـ مسجد هلل الكبير ـ منشأة عامر ـ كوم البركة ـ كفر الدوار.



5 ـ المسجد الكبير ـ قرية البريجات ـ مركز كوم حمادة.



٭ مديرية أوقاف الإسكندرية



6 ـ مسجد النور ـ أبو مسعود ـ العامرية ثان.

ثانيا: مساجد الصيانة



٭ مديرية أوقاف بني سويف



1 ـ مسجد عزبة نصر متولي ـ عزبة نصر متولي (عزبة الصعايدة) شاويش ـ إهناسيا.



٭ مديرية أوقاف القليوبية



2 ـ مسجد سيدي مبارك ـ الشموت.