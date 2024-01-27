يعقوب العوضي



حظي منتخبنا الوطني لكرة اليد الأول باستقبال الأبطال ظهر اليوم في قاعة التشريفات، حيث كان وزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله في مقدمة المستقبلين لمنتخبنا العائد من المشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد الـ 21 التي أقيمت بالبحرين، واكتفى فيها منتخبنا بالمركز الرابع ولكن الأهم تمثل في التأهل رفقه قطر واليابان والبحرين إلى مونديال كرة اليد 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج وذلك بعد غياب 15 عاما عن المحفل العالمي الكبير، كما كان في الاستقبال عضو مجلس إدارة الاتحاد مشعل القبندي وعضو الاتحاد طلال العتيبي إلى جانب أهالي اللاعبين وذويهم.



في هذا السياق، نقل معرفي تهنئة القيادة السياسية للاعبين واتحاد اليد والجماهير الكويتية والشارع الرياضي والشعب الكويتي قاطبة، وقال «سعداء بالإنجاز الرائع رغم الصعوبات التي واجهتكم»، وتابع «إن اللاعب هو العنصر الأساسي الذي يجب أن نركز عليه ونهتم فيه».

وطالب الجميع بإعانته على حل المعضلات التي تواجه اللعبة والرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن الجميع أبلى البلاء الحسن في البطولة الآسيوية رغم الصعوبات والعراقيل التي تخطاها «الأزرق» بروحه القتالية.



وشهد الاستقبال تأكيد الوزير معرفي على توزيع المكافآت المالية على اللاعبين، حيث قال «نوعدكم أن تذلل لكم العقبات والصعوبات وأن تصرف لكم مكافآتكم التي استحققتموها بجهودكم وتضحياتكم خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين».



من جانب آخر، قال الشيخ فهد الناصر «لم تكن برونزية دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية سهلة على «أزرقنا»، حيث جاء ذلك بالتعاون بين الاتحاد واللاعبين وكل الأطراف الرياضية ولدينا سعي في المستقبل لتحقيق الطموحات والإنجازات»، وأضاف «قرأت الكثير من التقارير الفنية فيما يتعلق بلاعبين منتخبنا الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب والبطولة الآسيوية، وكانت تشير إلى أنهم من نخبة لاعبين القارة الصفراء، وهم النخبة أساسا دون شك».