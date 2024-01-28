آلاء خليفة



أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د. فايز منشر الظفيري أن جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة تعتزم البدء في تفعيل نظام الدخول الذكي بالمبنى الإداري ومواقف السيارات التابعة له بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28/1/2024.



وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتلبية تطلعات المجتمع الجامعي في رفع كفاءة ومستوى الأمان والحماية وتسهيل الحركة والتنقل بسلاسة داخل المرافق والمباني الجامعية بشكل عام.



كما ذكر أ.د. الظفيري بأن نظام الدخول الذكي بجانب دلالته الأمنية فهو يعكس حرص الجامعة على التطور المستمر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الدخول والخروج بالحرم الجامعي، حيث يعد أكثر كفاءة ومرونة من النظم التقليدية التي تعتمد على الإدخال اليدوي للمعلومات.



من جانبه، أشار القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق السيد محمد سعود السليمان إلى أن النظام يتميز بسهولة الاستخدام وكفاءة التعامل معه حيث يمكن للموظفين والمراجعين والزوار من الوصول إلى الإدارات ومراكز العمل ومواقف السيارات المصرح لهم الوصول اليها من خلال تمرير البطاقة الذكية على القارئ الذي يكون موجودا في نقاط الدخول المختلفة بالمبنى الإداري.



ودعا المراجعين والزوار بالمبنى الإداري فقط التوجه لكاونتر الاستقبال الرئيسي بنفس المبنى للحصول على بطاقة الدخول الذكية لاستخدامها حسب الإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن ومن ثم مراجعة الإدارات ومراكز العمل المعنية لإجراء المعاملات الخاصة بهم.



وفي الختام أوضح السليمان بأن قسم الهويات الجامعية قام بالانتهاء من عملية برمجة البطاقات الذكية لرواد المبنى الإداري والمستفيدين، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول للمبنى ومواقف السيارات التابعة له.