قائد الكلية سلم شهادتي التخرج لكل من العقيد ركن بحري حمد الباز والمقدم ركن أحمد الغريب من منتسبي «الدورة المتقدمة 143 للرتب العليا»

روما ـ كونا: شهدت كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة تخرج ضابطين كويتيين مبتعثين في آخر دفعات دوراتها الدراسية للتعاون الإقليمي في إطار «مبادرة إسطنبول للتعاون».وذكرت سفارتنا لدى إيطاليا، في بيان تلقته «كونا»، أن القائمة بالأعمال بالإنابة المستشارة أميرة الدشتي حضرت بمشاركة رئيس المكتب العسكري الكويتي العميد ركن خالد العتيبي بدعوة من قائد الكلية الفريق الركن ماكس نيلسن حفل تخرج 82 منتسبا من 34 دولة بمقر الأكاديمية العسكرية الرفيعة بالعاصمة الإيطالية.وأضاف البيان أن قائد الكلية سلم شهادتي التخرج لكل من العقيد ركن بحري حمد الباز والمقدم ركن أحمد الغريب المبتعثين من القوات المسلحة الكويتية من منتسبي «الدورة المتقدمة 143 للرتب العليا» بالكلية التابعة لحلف شمال الأطلسي.وهنأت المستشارة الدشتي الخريجين الكويتيين على إتمام الدورة الأكاديمية بمهنية ونجاح في «أرفع معهد عسكري فكري واستراتيجي» لحلف «ناتو» الذي يقدم دوراته على مدى أكثر من 70 عاما ما يسهم في التقدم المهني للكوادر الوطنية.وشددت على أهمية مشاركة كوادر مؤسسات الدفاع والأمن الوطنية في هذه الدورات لاسيما المخصصة للرتب العليا بجانب مبتعثي الدول المشاركة بما يعزز خبراتهم في المحافل الدولية ومواكبة أحدث العلوم واكتساب القدرات على تعميق أطر الحوار والتعاون الدولي.وتشكل الدورات الدراسية للتعاون الإقليمي أهم مبادرات حلف «ناتو» الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في «الحوار المتوسطي» و«مبادرة إسطنبول للتعاون» ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط المنبثقة عن «قمة ريغا» في 2006 وقرارها بتعزيز حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم.