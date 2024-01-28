الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر القطري - الإماراتي إطلاق البطولة المشتركة بين دولتي قطر والإمارات «درع السوبر» و«كأس السوبر».



ووقّع الاتفاقية على البطولتين كل من نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة محمد خليفة السويدي، ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة عبدالله ناصر الجنيبي، في مؤتمر صحافي عقد وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية على هامش استضافة الدوحة لنهائيات النسخة الـ 18 من كأس آسيا 2023.



ومن المقرر أن تقام البطولة بين الدولتين في أبريل المقبل، حيث ستجمع المواجهة الأولى على لقب كأس السوبر القطري - الإماراتي، في 12 أبريل المقبل بالدوحة، العربي القطري (حامل لقب كأس أمير قطر للموسم الماضي) بالشارقة (بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات للموسم الماضي).



وفي المواجهة الثانية على لقب درع السوبر القطري - الإماراتي، سيلتقي يوم 13 أبريل المقبل بدبي، شباب الأهلي الإماراتي (بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الماضي) مع الدحيل (بطل الدوري القطري للموسم الماضي).



هذا، وأعلن نادي الشمال عن تعاقده مع المحترف المغربي يونس بلهندة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.