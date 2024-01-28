اكتشفت شركة «أبل» 15 ثغرة أمنية وتقنية في نظام التشغيل بهواتف «آيفون» وهو ما دفعها إلى طرح «تحديث عاجل» دعت المستخدمين في كل أنحاء العالم إلى تثبيته فورا وعدم تجاهله، حفاظا على أمنهم السيبراني وخصوصيتهم وللحفاظ على هواتفهم من الاختراق أو القرصنة.



وحثت شركة «أبل» جميع مستخدمي «آيفون» على تثبيت آخر تحديث لنظام (iOS 17) بعد أن اكتشفت الشركة 15 مشكلة أمنية، وهي مشاكل ربما تكون قد تسببت بالفعل في وقت سابق في تسريب بيانات بعض المستخدمين ونفاذ المخترقين إليهم.



وقال تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، واطلعت عليه «العربية Business»، إن هذه الثغرات الـ15 هي السبب وراء طرح التحديث الجديد الذي تأمل الشركة الأميركية العملاقة أن يتم تجاوزها بفضل هذا التحديث.



ويحمل نظام التشغيل المحدث اسم (iOS 17.3) وتم طرحه من قبل «أبل» قبل أيام مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.



وتم اكتشاف إحدى ثغرات الاستغلال في (Mail Search) حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في المتصفح «سفاري» والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.



والبرنامج المحدث ليس كله تغطية للثغرات السابقة، حيث يتضمن ميزة إضافية وهي حماية الأجهزة المسروقة الجديدة، والتي تعد بمنع مجرمي الإنترنت من قفل مستخدمي «آيفون» من حساباتهم في حالة سرقة الهاتف الذكي.



وأشارت شركة «أبل» في الإعلان عن النظام المحدث الجديد إلى أنها «لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات».



والإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة «آيفون» و«آيباد» التي واجهت نفس الأخطاء التي تركت بيانات المستخدمين عرضة للصوص السيبرانيين.



وبالإضافة إلى المشاكل في «ميل سيرتش» و«سفاري» فقد تم العثور على عيوب في (WebKit) وهو محرك المتصفح الذي يشغل برنامج «سفاري».



وقالت «أبل» في الإعلان المتعلق بالنظام المحدث إنه «قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل ضار قادرة على أخذ بصمة المستخدم». في حين أن ثلاثة مشاكل أخرى في محرك المتصفح ربما تكون قد أدت إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند معالجة محتوى الويب.



وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في «تايم زون» والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.



ويمكن للمستخدمين تحديث أجهزة «آيفون» و«آيباد» الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام التشغيل الجديد.



وبينما تحث شركة «أبل» المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل (iOS) لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضا ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات «أبل» منذ سنوات.



وبحسب هذه الميزة الجديدة فإذا اكتشف الجهاز موقعا غير معروف له فسوف يطلب (FaceID) من أجل فتح الجهاز. وسيطلب من المستخدمين إجراء مسحين ضوئيين للوجه وللبصمة بفارق ساعة واحدة لفتح الجهاز.



ولتنشيط حماية الأجهزة المسروقة، ينتقل المستخدمون إلى الإعدادات، ثم (Face ID) وكلمات المرور حيث يمكنهم تشغيل الميزة.



ويتضمن نظام (iOS 17.3) الجديد أيضا «إير بلاي» لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع موديلات «آيفون 14» و«آيفون 15».