تكثف السلطات الصينية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد عمليات بيع واسعة النطاق. وبات انهيار القيم السوقية للشركات المدرجة من ذروتها في عام 2021 يجعلها «أفضل عرض قيمة في العالم»، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن أحد المخضرمين في السوق، واطلعت عليه «العربية Business». ولايزال آخرون غير مقتنعين، قائلين إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات الصعبة التي ستستمر في عرقلة الأسهم. فهل هذه لحظة ذهبية أم فخ قيمة؟



ما مدى سوء تراجع الأسهم وما الذي يقف خلفه؟



٭ قليل من أسواق الأسهم في العالم تراجعت بنفس القدر الذي شهدته الصين وهونغ كونغ. إذ انخفض مؤشر CSI 300 للأسهم المتداولة في البر الرئيسي للعام الثالث على التوالي حتى عام 2023. وكان أداء مؤشر «هانج سينج» للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ أسوأ.



وبدأ المستثمرون في البيع في عام 2021، عندما بلغت حملة القمع على القطاع الخاص في الصين ذروتها. كما أدت قيود «صفر كوفيد» إلى تفاقم المعنويات تجاه السوق. وشهدت الأسهم انتعاشا قويا حتى أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 مع إعادة فتح الصين اقتصادها، لكن التفاؤل تبخر تقريبا.



وبات الركود طويل الأمد في قطاع العقارات، والضغوط الانكماشية المتزايدة، والتوترات مع الولايات المتحدة، والمشاكل الهيكلية بما في ذلك تقلص عدد السكان، تجعل المستثمرين يشككون في إمكانات السوق على المدى الطويل.



ما تأثير ذلك على تقييماتهم؟



٭ وانخفض مؤشر CSI 300 بأكثر من 40% من ذروته في عام 2021 بينما خسر مؤشر Hang Seng China Enterprises أكثر من 50%. وإجمالا، تم محو ما يقرب من 6.3 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ أعلى مستوياتها. وهذا يعني أن تقييماتها تقترب من مستويات منخفضة تاريخيا، وفي بعض المقاييس، هي الأرخص على الإطلاق، مقارنة بأقرانها في الأسواق الرئيسية مثل الهند والولايات المتحدة.000000



يتم تداول مقياس HSCEI الآن عند حوالي 6.5 مكرر الأرباح المقدرة خلال 12 شهرا، أي أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 8.5 مرات. وقارن ذلك بقراءات تقارب 20 لمؤشر S&P 500 ومؤشر Nifty 50 الهندي ـ وهي الأسواق التي شهدت ارتفاعات ساخنة خلال العام الماضي. وفي مثل هذه التقييمات المنخفضة، من الناحية النظرية، تكون الإمكانية الصعودية قوية.



ما الذي تفعله السلطات للمساعدة؟



٭ وبينما يعاني الاقتصاد والأسهم، اتخذ صناع السياسات سلسلة من الإجراءات ـ لكن لم يكن أي منها كافيا. المستثمرون الذين يراهنون على بازوكا من التحفيز ـ مثل تلك التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية ـ تم استبعادهم. وقد أدت التدابير، بما في ذلك مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من قبل صناديق الدولة، وخفض رسوم تداول الأسهم، والقيود المفروضة على قوائم الأسهم الجديدة، إلى انتعاش قصير الأجل في أحسن الأحوال.



لكن السلطات كثفت دعمها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى آمال بأن هذه المرة قد تكون مختلفة. استجابت الأسهم بتقدم نادر لمدة 3 أيام الأسبوع الماضي.



ويدرس صناع السياسات حزمة إنقاذ سوق الأسهم التي تتضمن حوالي 2 تريليون يوان (279 مليار دولار) لشراء أسهم محلية من خلال رابط بورصة هونغ كونغ. وبعد يوم واحد من انتشار الأخبار، قال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وألمح إلى المزيد من إجراءات الدعم في المستقبل. والآن تتجه كل الأنظار نحو موعد الانتهاء من خطة الإنقاذ المعلن عنها.



هل هذا يجعل الأسهم الصينية بمنزلة «شراء صارخ»؟



٭ وفي حين أنه من المغري دخول السوق وسط علامات مبكرة على الانتعاش، يحذر المتشككون من أنه لم يتغير شيء أساسي. ويتعين على الصين أن تجد السبل اللازمة لإنعاش سوق العقارات، وإقناع المستهلكين بالإنفاق، ومنع دوامة الانكماش. كما أنه من المرجح أن يكون موسم الأرباح القادم باهتا، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



ويدرك المستثمرون جيدا أيضا أن سياسات بكين يمكن أن تتغير لمجرد نزوة، ويشعرون بالقلق من الشعور بخيبة الأمل مرة أخرى إذا كان التحفيز مخيبا للآمال. تقول شركة Pictet Asset Management إن أسواق الأسهم في الصين رخيصة، ولكنها لاتزال تفتقر إلى التغييرات الإيجابية.



ومع ذلك، فإن أولئك الذين يؤمنون بإمكانيات البلاد باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم يرون أسبابا تجعلهم متفائلين. وقال تشالز جيف، المؤسس المشارك لمجموعة جافيكال، إن الأسهم الصينية المتعثرة تقدم الآن أفضل قيمة في العالم، والأمر المؤكد هو أنه مع امتلاء السوق بمخاطر غير معروفة، فقد أصبح مكانا للشجعان.



أشعر بالشجاعة، كيف أغوص فيها؟



٭ ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن من خلال الروابط التجارية مع هونغ كونغ. غالبية الأسهم المتداولة في هونغ كونغ هي أيضا شركات من البر الرئيسي، ومن الأسهل الاستثمار بها.



ويمكنهم أيضا شراء الصناديق المتداولة في البورصة المدرجة في الخارج مثل iShares MSCI China ETF وXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF وKraneShares CSI China Internet ETF.



وتشمل الخيارات الأخرى صناديق الاستثمار المشتركة والاستثمار في شهادات الإيداع الأميركية ـ أسهم الشركات الصينية التي تتداول في الولايات المتحدة. قامت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك «علي بابا»، و«بايدو»، و«جيه دي»، بإدراج شهادات إيداع أميركية، ويتتبع مؤشر ناسداك غولدن دراغون الصين تلك الشركات.