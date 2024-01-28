

يتبارز الروسي دانييل مدفيديف والإيطالي يانيك سينر على لقب أول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عندما يلتقيان اليوم في المباراة النهائية في ملبورن.

منذ إحراز السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقب 2014، هيمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش بستة ألقاب، كما أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبين والإسباني رافايل نادال لقبا واحدا.

لكن فوز سينر الصاخب على ديوكوفيتش الجمعة في نصف النهائي بـ 4 مجموعات، وضع حدا لحقبة الصربي المخضرم، على الأقل مؤقتا. وفي حال تتويج المصنف رابعا عالميا، سيكون الأصغر منذ 2008، عندما أحرز ديوكوفيتش لقبه الكبير الأول بعمر العشرين.

كما سيصبح ثالث إيطالي يحرز لقبا كبيرا في فردي الرجال والأول في أستراليا. وسيجمع نهائي ملعب رود ليفر أرينا اليوم لاعبين يعيشان فترة ثبات لافتة، منذ بداية موسم 2023، إذ أحرز سينر ومدفيديف انتصارات أكثر من أي لاعب آخر.



ولدى السيدات، حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا فوزا ساحقا على الصينية جنغ تشينوين 6-3 و6-2 أمس، محرزة لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وحسمت المصنفة ثانية عالميا، المباراة النهائية في 76 دقيقة أمام المصنفة 15 عالميا على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، لتحرز ثاني ألقابها الكبرى.

ترجمت ابنة الخامسة والعشرين تفوقها الكبير في الأسبوعين الماضيين وأنهت البطولة دون أن تخسر أي مجموعة.



وأصبحت سابالينكا أول لاعبة تحتفظ بلقبها في ملبورن منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا عامي 2012 و2013. وقالت بعد فوزها: «عشت أسبوعين رائعين، لم أتخيل رفع هذا اللقب مرة جديدة وشعوري رائع، لا يمكنني الكلام».