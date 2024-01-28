شهدت الصين زيادة كبيرة في رحلات الركاب مع بداية ذروة سفر عيد الربيع للعام الحالي، حسبما ذكرت بيانات رسمية.



وأوضح فريق عمل خاص يضم إدارات حكومية متعددة، من بينها: وزارتا النقل والأمن العام وشركة مجموعة السكك الحديد الصينية المحدودة، أن إجمالي 189 مليون رحلة ركاب قد انطلقت بجميع أنحاء البلاد امس الاول، بزيادة 19.7% عن العام الماضي.



وبشكل خاص، تجاوزت رحلات الركاب عبر السكك الحديد 11 مليون رحلة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 78% على أساس سنوي. كما شهدت رحلات الركاب عبر الطرق البرية والممرات المائية والطرق الجوية زيادة بنسبة 16.6% و48.6% و111.8% على التوالي.