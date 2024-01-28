

أسامة أبو السعود



قال مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتعاون «الصحة» و«الشؤون» افتتحت المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان في منطقة الصليبية بجوار هيئة الشباب.



حضر حفل الافتتاح ممثل وزارة الشؤون مدير الانشطة العامة والاعلام خالد القحطاني، ود.حسين الشطي ممثل مركز علاج الإدمان في وزارة الصحة ومن جمعية بشائر الخير خالد البسام.



وبين العجمي ان المخيم يضم العديد من المحاضرات واللقاءات النفسية والاجتماعية، ناهيك عن ورش العمل المتنوعة وتقديم الدعم النفسي لنزلاء منزل منتصف الطريق والمتعافين من الادمان، وذلك بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع مرة أخرى لاستكمال طريق التعافي بصورة صحيحة.



وذكر ان «الاوقاف» حريصة منذ سنوات طويلة على إقامة هذه الفعاليات التي من شأنها إعادة دمج هذه الشريحة وفق خطتها الاستراتيجية التي تدعو الى التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع للاهتمام بهذه الشريحة وتمكينها للتعافي من آفة المخدرات.