بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن مشروع «مكشات 2» امتداد للفكرة التي أنشئت السنة الفائتة، مشددا على حرصه على ان يكون المشروع هذا العام متميزا ومتنوعا في المشاركات من المشروعات الصغيرة ومن متلقي المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون (الاسر المنتجة). وبين السعود في تصريح صحافي خلال افتتاح النسخة الثانية من المشروع أن دور الوزارة فيه هو دور تثقيفي واجتماعي وايضا دور سياحي، مشيرا إلى أن هدف المشروع ايجاد متنفس للأسر، وبمشاركة من الجهات الحكومية من اجل تنظيم انشطة مختلفة في المشروع.



وأبدى وزير الشؤون سعادته بما شاهده من إنجاز هذا المشروع، متوجها بالشكر إلى كل من شارك في المشروع، لافتا إلى أنه سيكون وجهة لابنائنا واخواننا والجهات الحكومية لتقديم العديد من الانشطة الترفيهية، مشددا على ان المشروع يشكل اضافة جديدة ومتميزة للمشروعات الموجودة في الكويت. ولفت إلى أن دور وزارة الشؤون في هذا المكان القيام بواجبها الاجتماعي، معربا عن أمله في أن تتضمن النسخ الجديدة من المكشات في السنوات المقبلة أفكارا جديدة متطورة.



بدوره، بين وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن تنفيذ هذا المشروع نتيجة جهود فريق عمل مختص ولجنة المشروعات التعاونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمساهمين في الجمعيات التعاونية، وبتوجيهات من وزير الشؤون لمواكبة الافكار الحكومية في زيادة نقاط الترفيه والسياحة بالكويت.



وأشار المطيري إلى أن المشروع يستقبل الرواد يوميا من الساعة 3 عصرا الى الحادية عشرة ليلا على مدار الأسبوع.