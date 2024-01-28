

القاهرة - هناء السيد



بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة علي حسين دشتي حصلت الباحثة صفاء حسين دشتي على درجة رسالة الدكتوراه بتقدير امتياز عن رسالتها التي جاءت بعنوان دراسة تحليلية الفلسفة الايكولوجية والاجتماعية لأعمال مصورين من القرن العشرين كمدخل لإنتاج أعمال تصويرية معاصرة، وذلك بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.



وتكونت لجنه المناقشة من د.نهى مصطفى رئيس قسم التربية الفنية مشرفا ومقررا، د.سالي شبل استاذ الرسم والتصوير وكيل الكلية لشؤون الطلاب الأسبق مشرفا، د.عماد لمعي استاذ التصوير كلية التربية الفنية جامعة حلوان مناقشا خارجيا، د.امل حلمي استاذ النقد والتذوق الفني كلية التربية النوعية مناقشا داخليا.



وجاءت الرسالة في ترتيب منطقي، واشتملت في مجملها على خمسة فصول، وقائمة للمحتويات، والجداول، والأشكال، والملاحق، وقائمة للمراجع العربية والأجنبية، وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الأجنبية.



وتضمنت فصول الرسالة الهيكل الأساسي للبحث، وشملت: مقدمة البحث، دراسات البحث، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، وفروض البحث، أدوات البحث ومنهجية البحث، عينة البحث، ومصطلحات البحث.



الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث (الأيكولوجيا الاجتماعية في الفن التشكيلي) وتضمن ثلاثة محاور: المحور الأول التعريف بمفهوم أيكولوجيا المجتمع،



المحور الثاني التعريف بالأيكولوجيا الاجتماعية وعلاقتها بالفنون البصرية،



المحور الثالث التعريف بالأيكولوجيا وعلاقتها بفن التصوير الكويتي.



والفصل الثالث شمل فن التصوير في القرن العشرين.



ويعرض البحث الجانب التطبيقي والتعرف بالمنطلق الفكري والتشكيلي للتجربة، وأهداف وأهمية التجربة والأدوات والخامات اللازمة للتطبيق، والنتائج التطبيقية للبحث.



كما يعرض البحث الجانب التحليلي الإحصائي للاستبيان، والتعريف به ونتائج الاستبيان، كذلك عرض النسب المئوية لتقييم أعمال عينة البحث، ووصفها بالأعمدة البيانية.



وحرصت الكاتبة والفنانة التشكيلية القطرية مني العنبري على الحضور وأشادت بموضوع الرسالة



وأكدت اهمية الحفاظ على الهوية والتراث والثقافة التي تعبر عن مجتمعاتنا العربية.



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