

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت عطاءات من المقاولين لبناء 3345 منزلا ومبنى جديدا بالكويت، وذلك ضمن مشروع المساكن الميسرة، حيث بلغت قيمة أقل العطاءات نحو 240 مليون دينار.



وتنقسم المناقصة على مشروعين لإنشاء 1777 منزلا ومبنى والبنية التحتية المرتبطة بها في القطاع (BP - 3)، والتي تشمل تنفيذ المباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كبلات الضغط المنخفض والمتوسط، وأعمال إنارة الطرق، والذي بلغ أدنى العروض المقدمة فيه بقيمة 123.25 مليون دينار، من شركة وارة للإنشاءات.



وفيما يخص المناقصة الثانية والخاصة ببناء 1568 منزلا ومبنى والبنية التحتية المرتبطة بها في القطاع (BP - 1)، والتي تشمل تنفيذ نفس الأعمال بالمناقصة الأولى، وحازت فيه أيضا شركة وارة للإنشاءات أقل الأسعار بقيمة 116.77 مليون دينار.



فيما كانت قيمة العطاءات لباقي الشركات المتنافسة على المشروعين، كما يلي: قدمت شركة الإنشاء والتصنيع العقاري عطاء بقيمة 124 مليون دينار للعقد الأول، و121.4 مليون دينار للعقد الثاني، فيما قدمت شركة المقاولون العرب عطاء بقيمة 126.29 مليون دينار للعقد الأول، و125.4 مليون دينار للعقد الثاني.



وقدمت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه عطاء بقيمة 129.3 مليون دينار للعقد الأول، و124.8 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة كنار للتجارة والمقاولات 132.89 مليون دينار للعقد الأول، و126.9 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة الخليج المتحد للإنشاءات 142.7 مليون دينار للعقد الأول، و139.7 مليون دينار للعقد الثاني.



وقدمت شركة المباني المتحدة عطاء بقيمة 144.9 مليون دينار للعقد الأول، و140.5 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت شركة سينوهيدرو الصينية 148.2 مليون دينار للعقد الأول، و152.1 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت الشركة الصينية الأولى لهندسة الطرق السريعة 138.4 مليون دينار للعقد الأول، ولم تقدم عطاءها للعقد الثاني.



وقدمت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عطاء بقيمة 154 مليون دينار للعقد الأول، و151.4 مليون دينار للعقد الثاني، وقدمت الشركة الصينية للسكك الحديدية رقم (5) عطاء بقيمة 159.1 مليون دينار للعقد الأول، و148.2 مليون دينار للعقد الثاني.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت موعدا نهائيا ينتهي بذات الشهر لتقديم العروض للمناقصتين، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى 21 ديسمبر، كما تم تمديد الموعد النهائي حتى 26 ديسمبر 2023 لتقديم عطاءات العقد الرئيسي لمشرع انشاء 60 مبنى سكنيا في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وكان قطاع البناء ثاني أكبر قطاع مشاريع في الكويت العام الماضي، ففي حين بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نحو 627 مليون دينار في عام 2022، فقد ارتفعت قيمة الترسيات عام 2023 الى نحو 600 مليون دينار، ما يضع العام الحالي على مسار مماثل.



ولكن هذين الرقمين اقل بكثير من متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.8 مليار دينار بين عامي 2018 و2022، أو متوسط الإنفاق السنوي البالغ 4 مليارات دينار في السنوات الخمس السابقة لذلك.



وكما هي الحال مع قطاعات المشاريع الأخرى في الكويت، يقع قطاع البناء ضحية لتقليص كبير في الإنفاق على المشاريع العامة في البلاد حيث وقعت المشروعات المخطط لها في دائرة الصراع السياسي الداخلي حول النفقات والديون.



وفي غضون ذلك، تبلغ قيمة مشاريع البناء المخططة وغير المرساة في البلاد نحو 22.9 مليار دينار، منها 8.7 مليارات دينار من المشاريع قيد الدراسة، و6.6 مليارات دينار في مرحلة التصميم، و7.6 مليارات دينار في مرحلة تقديم العطاءات. ومن بين أحدث المشاريع التي تمت إضافتها، المشروعات المخطط لها بقيمة 8 مليارات دينار في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة العربية السعودية والكويت.



وختمت ميد بالقول ان شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تلقت في يوليو الماضي عطاءات من شركات لتقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع ودعت الشركات لتقديم عروضها للفوز بعقد آخر يغطي خدمات استشارية للتكاليف.