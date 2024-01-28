

أهدى الفنان أحمد السقا مسلسله الجديد «جولة أخيرة» إلى روح والده الراحل، المخرج صلاح السقا، ونشر عبر خاصية الستوري في «إنستغرام» برومو المسلسل مرفقا بتعليق: «إلى من علمني كل شيء في الحياة.. أبويا العزيز.. صلاح السقا».



ويعد «جولة أخيرة» أولى تجارب أحمد السقا في دراما المنصات الرقمية والمسلسلات القصيرة، إذ يتكون من 9 حلقات فقط، وجرى تصويره في العاصمة اللبنانية (بيروت)، وتدور أحداثه حول «يحيى» الذي يؤدي شخصيته السقا، وهو ملاكم خاض العديد من التحديات بسبب ابتعاده عن ممارسة رياضة MMA، ليظهر مدربه القديم «تامبي» في حياته من جديد، ويحاول إقناعه للعودة إلى الفنون القتالية.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، حنان مطاوع، رشدي الشامي، والعمل من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.