

عبدالحميد الخطيب



«تلعب الأعمال التراثية دورا مهماً في تشكيل ذاكرة المجتمع والحفاظ على هويته الثقافية، وتعكس عادات وتقاليد وقيم أهل أول، ومن خلالها يمكن للأجيال الحالية والمستقبلية فهم الماضي وتعلم الدروس منه»، هذا ما أكده الفنان القدير حسين المنصور عند حديثه عن مسلسله التراثي الجديد «الخن» الذي يجمعه بشقيقه النجم القدير محمد المنصور، ويشاركهما في البطولة نخبة من الفنانين المتميزين، وقال: نقل الماضي بعاداته وتقاليده الأصيلة للأجيال المختلفة أمر في غاية الأهمية، و«الخن» يرسخ من خلال «حبكة» درامية رائعة للعديد من المضامين المهمة التي تفيد الناس، فحينما تكون الرسالة قوية فإنها تؤثر بصورة أو بأخرى في الجمهور، لأن قيمة الفن في أن نطرح القضايا بأسلوب هادف.



وتابع حسين المنصور في تصريح لـ «الأنباء»: انتهينا من تصوير المسلسل، وهو حاليا في مرحلة المونتاج، كاشفا عند سؤالنا له عن القنوات التي سيعرض عليها خلال شهر رمضان، قائلا: سيكون على شاشة تلفزيون الكويت، وهناك تفاوض لعرضه عبر شاشة تلفزيوني «دبي» و«السعودية» وعدة قنوات أخرى، وأردف: المسلسل مفاجأة رمضان بإذن الله، وأقدم فيه دورا مختلفا شكلا ومضمونا عما قدمته في السابق، مؤكدا أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا لكي يظهروا في افضل مستوى ممكن، موجها لهم الشكر، ومتمنيا أن ينال العمل رضا المشاهدين.



يذكر أن مسلسل «الخن» قصة: نوال الفيلكاوي، سيناريو وحوار: محمد العنزي وبدر الجزاف، إخراج: حسين دشتي، إنتاج مؤسسة «سفن ستايل»، ويشارك فيه الى جانب «أولاد المنصور» كل من: أسمهان توفيق، جمال الردهان، خالد البريكي، عبدالله التركماني، سماح، زمن عبدالله، فيصل الشريف، رانيا شهاب، أحمد النجار، وغيرهم.