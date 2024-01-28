صوت مجلس النواب العراقي أمس على تأجيل انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر.



وأوضحت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) أن «التأجيل تم لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية» في هذا الصدد.



في غضون ذلك، انطلقت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية لانهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش». وتأمل بغداد أن يؤدي هذا الحوار الى الاتفاق على خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.



ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول الذي ضم كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية.



وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي لرذيس الوزراء ان السوداني «يرعى الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق»، ويقود المفاوضات من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الأمير يارالله.



وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهد علاء الدين لوكالة فرانس برس «سيحدد التقدم المحتمل طول هذه المفاوضات. والمهم هنا هو عودة هذه المحادثات ووضع جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية».



وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ للصحافيين إن حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق «سيكون بالتأكيد جزءا من المناقشات في هذا الحوار». لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية قال إن المحادثات «ليست مفاوضات بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق».