

يحيى حميدان



استدعى مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات، الإيراني محمد ناظم الشريعة، 21 لاعبا لقائمة «الأزرق» التي ستلاقي طاجيكستان يومي 2 و4 فبراير المقبل، والمجر في 9 و11 من الشهر ذاته، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.



واللاعبون المستدعون هم: محمد ماجكي، سليمان العمران (اليرموك)، فهد الخواري، صالح الفاضل، نجيب العلي، علي ياسر (كاظمة)، محمد العجمي (التضامن)، ميثم الصراف (القادسية)، عبدالرحمن الطويل، ناصر العلبان، عبدالعزيز بوراشد، عمر المنصور، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، يوسف الفهد، محمد الهزيم، حمد العوضي (الكويت)، محمد بوشهري، بدر المنصور (العربي)، عبدالله الحسون وعبدالعزيز السراج (السالمية).



ويلعب «الأزرق» ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب إيران والبحرين وأفغانستان في كأس آسيا.