

يعقوب العوضي



حظي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد باستقبال الأبطال أول من أمس في قاعة التشريفات، حيث كان وزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي، ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله في مقدمة مستقبلي منتخبنا العائد من المشاركة في بطولة آسيا الـ 21 التي أقيمت في البحرين، واكتفى فيها منتخبنا بالمركز الرابع، ولكن الأهم تأهله رفقة قطر واليابان والبحرين إلى مونديال 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وذلك بعد غياب 15 عاما عن المحفل العالمي الكبير.



ونقل الوزير داود معرفي تهنئة القيادة السياسية للاعبين واتحاد اليد والجماهير الكويتية والشارع الرياضي والشعب الكويتي قاطبة وقال: «سعداء بالإنجاز الرائع رغم الصعوبات التي واجهتكم» مؤكدا أن اللاعب هو العنصر الأساسي الذي يجب أن نركز عليه ونهتم به.



وطالب الجميع بمساعدته لحل المشكلات التي تواجه اللعبة والرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن الجميع قد أبلى البلاء الحسن في البطولة الآسيوية رغم الصعوبات التي تخطاها الأزرق بروحه القتالية.



وأكد معرفي أن هناك مكافآت مالية ستمنح للاعبين، حيث قال: «نعدكم بأن تذلل لكم العقبات والصعوبات وأن تصرف لكم مكافآتكم التي استحققتموها بجهودكم وتضحياتكم خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين».



من جانب آخر، قال الشيخ فهد الناصر: لم تكن برونزية دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية سهلة على أزرقنا، حيث جاء ذلك بالتعاون بين الاتحاد واللاعبين وكل الأطراف الرياضية، ولدينا سعي في المستقبل إلى تحقيق الطموحات والإنجازات.



وأضاف: إنني قرأت الكثير من التقارير الفنية فيما يتعلق بلاعبي منتخبنا الوطني في دورة الألعاب والبطولة الآسيوية وكانت تشير إلى أنهم من نخبة لاعبي القارة الصفراء، وهم النخبة أساسا دون شك.