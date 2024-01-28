

ناصر العنزي - يحيى حميدان



بلغ الفحيحيل الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم عقب فوزه على الشباب 4-1 أمس على ستاد ناصر العصيمي. وأنهى «الأحمر» الشوط الأول متفوقا بهدفين نظيفين، جاء الأول عن طريق البرازيلي فيتور داسيلفا بعد مجهود فردي مميز (20)، والثاني برأس المدافع الغاني أدو روبن بعد عرضية مميزة من أحمد رحيل (30).



وفي الشوط الثاني، وسع فيتور داسيلفا الفارق بتسجيله الهدف الثالث للفحيحيل بعدما تمكن من المرور من حارس الشباب سعد العنزي ووضع الكرة في المرمى الخالي (51).



ونشط الشباب بعد ذلك لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وجاءت تحركات السنغاليين مامي ساهر وإبراهيما غايي ومحمد الفهد خطرة، ونجح إبراهيما في تقليص الفارق للشباب بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الفحيحيل أحمد عادي (77).



وأعاد البديل عبدالمحسن العجمي الفارق لسابق عهده لمصلحة الفحيحيل بإحرازه الهدف الرابع بتسديدة محكمة (85).وكان العربي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على الصليبخات بهدف دون رد أول من امس على ستاد علي صباح السالم. وجاء الهدف عن طريق بندر السلامة بعد مضي 10 دقائق من بداية اللقاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الصليبخات عبدالله عيسى.



كما تأهل فريق النصر بعد تجاوزه الساحل 2-1، وأحرز هدفي النصر الكولومبي زاباتا، فيما سجل هدف الساحل سالم الهاجري، ليضرب العنابي موعدا مع الأخضر في ربع النهائي الخميس المقبل.



وتقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، حيث يلتقي السالمية مع خيطان على ستاد الصداقة والسلام، وكاظمة وبرقان على ملعب ثامر. وتسعى الفرق المتبارية إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي وفق نظام خروج المغلوب.



وفي مباراة السالمية وخيطان، فإن السماوي يدخل المنافسة بقيادة مدربه الجديد الكرواتي انتي ميشا الذي سبق أن حقق الدوري مع العربي، بعدما خاض مباريات تجريبية خلال فترة التوقف، ولن يغير ميشا في تشكيلته كثيرا، حيث تضم صفوفه عناصر محترفة ومحلية ذات خبرة يمكنها التعامل مع مباراة اليوم والمنافسة على التأهل للمباراة النهائية.



أما خيطان فنتائجه لم تكن جيدة في الدوري الممتاز ويسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة اليوم، وقد خاض خلال فترة التوقف مباراتين تغلب فيهما على برقان 1-0 وخسر من اليرموك بالنتيجة نفسها.



وفي مباراة كاظمة وبرقان، فإن البرتقالي تعثر كثيرا في الدوري ويسعى إلى تخطي خصمه اليوم والدخول في معمعة المنافسة على حساب برقان أحد فرق الدرجة الأولى.