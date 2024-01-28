

هادي العنزي



ذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د.أحمد عجب أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النصر في المباراة التي خسرها الساحل 1-2 في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، مضيفا: اننا سعينا لتحقيق الفوز، ولم يقصر اللاعبون في تقديم أفضل ما لديهم، وكانوا الأقرب للخروج فائزين.



وأكد أن الساحل لديه هدف رئيس الموسم الحالي وهو التأهل للدوري الممتاز، من خلال حجز إحدى البطاقتين المؤهلتين لدوري زين الممتاز، وعليه فإن تركيزنا منصب على تحقيق هذا الهدف، والجميع على قدر المسؤولية.



من جانبه، أبدى مدرب الساحل محمد العزب رضاه عن الأداء العام للفريق، وقال: «النتيجة النهائية للمباراة لم تكن مرضية، وكنا نأمل الخروج فائزين بعد أداء متميز على مدار الشوطين، وعلى الجهة الأخرى أجاد النصر في التعامل مع مجريات المباراة».