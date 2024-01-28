

انطلقت أمس بطولة نادي سلوى الصباح الودية للكرة الطائرة «سيدات»، تحت رعاية الشيخة نعيمة الأحمد رئيس مجلس ادارة النادي، وتختتم 31 الجاري، بمشاركة أندية سلوى وأكاد عنكاوا العراقي وبيبلوس اللبناني.



وتأتي البطولة، بعد ختام بطولة اليد الودية للسيدات التي نظمها النادي مؤخرا، في ظل سياسة مجلس ادارة النادي استقطاب الفرق الخليجية والعربية في بطولات ودية، من اجل رفع مستوى فرق النادي، وتجهيزها بالصورة المناسبة قبل انطلاق البطولات المحلية.



ورحبت الشيخة نعيمة الأحمد بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكدة ان مجلس ادارة نادي سلوى يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات لما لها من أهمية في اكتساب اللاعبات الخبرة من خلال الاحتكاك واللعب مع فرق عربية ومدارس مختلفة في الكرة الطائرة، وتطوير الفرق من جميع الجوانب، وجعلها قادرة على المنافسة الجادة في الاستحقاقات المحلية وكذلك الخارجية.