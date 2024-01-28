

إذا كنت ترغب في العمل من المنزل أو في أي مكان في العالم، ففكر في العمل في مجال المحاسبة أو التكنولوجيا أو التصميم الجرافيكي، فحتى مع تراجع المزيد من الشركات عن فكرة المرونة في العمل، فإن أصحاب العمل في هذه المجالات يضاعفون التزامهم بنموذج عدم الحضور الإلزامي إلى المكتب، وفقا لبحث جديد أجرته شركة «FlexJobs».



وتقوم الشركات في قطاعات التسويق والتعليم والألعاب أيضا نحو الوظائف التي تعتبر أكثر مرونة، مثل العمل عن بعد، حسبما قال توني فرانا، الخبير المهني الرئيسي في «FlexJobs»، لـ«CNBC» الأميركية.



وحددت «FlexJobs» أفضل الشركات التي تقوم بالتوظيف للعمل من أي مكان في عام 2024 من خلال تحليل قاعدة البيانات الخاصة بها ومعرفة الشركات التي لديها أكبر حجم من إعلانات الوظائف عن بعد بين يناير وديسمبر 2023.



وتقدم جميع الشركات، المدرجة ضمن تصنيف FlexJobs، وظائف عن بعد بدوام كامل أو جزئي والتي ليس لها قيود بشأن الدولة التي يجب العمل فيها ولا تتطلب أي وقت في المكتب، فيما يلي 10 شركات لديها حجم كبير من إعلانات الوظائف الشاغرة للعمل من أي مكان، بحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية»: FluentU، وStatic Media، وKraken، وChainlink Labs، وVeeva، وInvisible Technologies، وWikimedia Foundation، وFinixio، وOyster HR، وCanonical. ويقول فرانا إن التغيير الأكثر وضوحا في مشهد العمل عن بعد خلال العام الماضي كان الارتفاع الطفيف في عدد الشركات التي تقوم بالتوظيف بنشاط لشغل وظائف تسمح بالعمل من أي مكان.



وتم تضمين 16 شركة جديدة في قائمة FlexJobs هذا العام، في حين أن أصحاب العمل الآخرين المذكورين في التقرير، بما في ذلك Chainlink Labs ومؤسسة Wikimedia، قاموا باستمرار بتعيين وظائف عن بعد ومرنة في السنوات الأخيرة، وهم من بين أقوى الاختيارات للعمل من المنزل ومن أي مكان خلال عام 2024.



وتقدم العديد من وظائف العمل من أي مكان رواتب تزيد على 100 ألف دولار في السنة. على سبيل المثال، يدرج إعلان وظيفة لمدير الهندسة في مؤسسة ويكيميديا نطاقا للرواتب يتراوح بين 167.046 دولارا و260.066 دولارا. يأتي إعلان لمدير منتج كبير في Invisible Technologies براتب أساسي قدره 170 ألف دولار.