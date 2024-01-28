

القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التدريبات التي تعقدها الوزارة بداية من اليوم ولمدة أسبوعين للمعلمين المرشحين للتعيين بالمسابقة الثانية، مشددة على أن اجتياز التدريبات البدنية والذهنية والتربوية شرط للتعيين، موضحة أن من يتخلف عن حضور التدريبات سيحرم نفسه من فرصة التعاقد معه، لافتة إلى أنه بعد انتهاء مرحلة التدريبات سيتم تقييم التدريبات البدنية والذهنية من إحدى الجهات قيل التعاقد مع المعلمين الجدد، مؤكدة أهمية هذه المرحلة.



وأكد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تمت إضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.