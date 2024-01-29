رغم تسجيل المؤشرات الأميركية مستويات قياسية إلا أن شهر يناير شهد تسريح نحو 23670 موظفا من قبل 85 شركة تكنولوجيا أميركية، وفقا لموقع «Layoffs.fyi». ويعتبر هذا أكبر عدد منذ شهر مارس الماضي، عندما تم تسريح ما يقرب من 38 ألف شخص في القطاع.



وسجلت المؤشرات الثلاثة (S&P 500 وناسداك وداو جونز) مكاسب لثالث أسبوع على التوالي لتتقدم بذلك في 12 أسبوعا من أصل 13. ويحوم مؤشر S&P 500 عند أعلى مستوياته القياسية بينما يعتبر مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بالقرب من أعلى مستوياته في عامين.



وأعلنت العديد من شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع، عن عمليات تسريحات أو تغييرات في الوظائف. وكان أبرزها شركة «SAP» التي أعلنت عن تغييرات في الوظائف أو تسريح في العمال لـ 8 آلاف موظف. كما قامت «Microsoft» بتخفيض 1900 وظيفة في قسم الألعاب لديها. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة «Brex» الناشئة بتسريح 20% من موظفيها، كما قامت شركة «eBay» بإلغاء ألف وظيفة، أو 9% من قوتها العاملة بدوام كامل.



وفي وقت سابق من الشهر، أكدت «غوغل» أنها ألغت عدة مئات من الوظائف في جميع أنحاء الشركة، كما ألغت «أمازون» مئات الوظائف التي تشمل أقسام Prime Video وMGM Studios وTwitch وAudible. وقالت شركة «Unity» إنها ستسرح نحو 25% من موظفيها، بينما ستقوم شركة «Discord» بتسريح 17% من قوتها العاملة.



ويأتي هذا العدد الكبير من التسريحات مع ترقب إعلان العديد من شركات التكنولوجيا عن أرباحها الربع السنوية - Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft من المقرر أن تعلن عن نتائجها ربع السنوية هذا الأسبوع. وأشاد المستثمرون بإجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركات العام الماضي استجابة لارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود والانكماش الشديد في السوق في عام 2022. وحتى مع تحسن التوقعات الاقتصادية، يبدو أن إستراتيجية خفض التكاليف مستمرة.



بلغت عمليات تسريح العمال ذروتها في يناير من العام الماضي، عندما قامت 277 شركة تكنولوجيا بخفض ما يقرب من 90 ألف وظيفة، وتمت معظم جهود خفض الموظفين خلال الربع الأول من عام 2023، واستمر عدد التخفيضات الشهرية في الانخفاض حتى شهر سبتمبر، قبل أن ترتفع مجددا خلال نهاية العام.



وأحد الأسباب للزيادة التي طرأت في عمليات التسريحات خلال شهر يناير وعي الشركات بأنها تستطيع إنجاز المزيد من العمل بموارد أقل مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ووصف الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ عام 2023 بأنه «عام الكفاءة»، وقفز السهم بنسبة 200% تقريبا خلال العام الماضي إلى جانب خفض 20 ألف وظيفة.



وأظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة ما يمكن القيام به فيما يتعلق بخفض التكاليف من أتمتة خدمة العملاء وحجز السفر وإنشاء حملات تسويقية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming فيل سبنسر إن تسريح العمال في شركته كان جزءا من «خطة تنفيذ» أكبر من شأنها أن تقلل «مجالات التداخل»، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من إغلاق «Microsoft» صفقة استحواذها على Activision Blizzard. وقالت «SAP» إن إعادة هيكلتها تهدف إلى زيادة «التركيز على مجالات النمو الإستراتيجي الرئيسية، لاسيما الذكاء الاصطناعي للأعمال».



كما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة بعنوان «أولويات 2024 والعام المقبل»، أن «لدينا أهدافا طموحة وسوف نستثمر في أولوياتنا الكبرى هذا العام»، وانه «لخلق القدرة على هذا الاستثمار يجب اتخاذ خيارات صعبة».



وفي وحدة Audible التابعة لشركة «أمازون»، قال الرئيس التنفيذي بوب كاريجان إن التحول إلى شركة «أصغر حجما وأكثر كفاءة» هو الطريقة التي تحتاجها الشركة للعمل في «المستقبل المنظور».



ولا تقتصر عمليات تسريح العمال على صناعة التكنولوجيا. مجموعة «سيتي» قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستخفض 10% من قوتها العاملة. ويوم الخميس، قالت شركة «Levi Strauss» إنها ستسرح ما لا يقل عن 10% من القوى العاملة في الشركة العالمية كجزء من عملية إعادة الهيكلة.



وأصبحت «Paramount» أحدث علامة تجارية إعلامية تعلن عن تخفيضات، حيث قال الرئيس التنفيذي بوب باكيش يوم الخميس إن الشركة بحاجة إلى «العمل كشركة أصغر حجما وإنفاق أقل».