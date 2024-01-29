القاهرة - هالة عمران



تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس تدريب 20 ألفا و866 معلما بالمسابقة الثانية للمعلمين، حيث تعقد الوزارة التدريبات في المديريات والإدارات التعليمية.



وأكد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تمت إضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المعلمين المرشحين في التدريب.