

مُني برشلونة حامل اللقب بخسارة مذلة أمام ضيفه فياريال 3-5 في مباراة مثيرة قلب خلالها تخلفه بثنائية نظيفة وتقدم 3-2 قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف ويمنى بخسارته الثالثة في «الليغا» هذا الموسم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 22 للدوري الإسباني لكرة القدم.



وأعلن تشافي في مؤتمر صحافي عقب المباراة أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وقال المدرب الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025 «في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس جوان لابورتا ومع الجهاز الفني»، وقال: «أتفهم أن اللاعبين يقولون إنهم مسؤولون، لكنني المسؤول، علينا أن نغير الديناميكية، لأن نتائجنا تجعل الدوري صعبا جدا بالنسبة لنا»، مضيفا: «إنها ضربة قوية، معنويات الفريق منخفضة جدا لكن النادي خرج من مواقف أسوأ». وفرط ريال سوسييداد في فرصة تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رايو فايكانو 0-0. وخسر ريال مايوركا أمام ريال بيتيس بهدف وحيد سجله سيرجي ألتيميرا (45+1).



واستعاد جيرونا، مفاجأة الموسم، صدارة الترتيب بفوزه على مضيفه سلتا فيغو 1-0.



وسجل هدف الفوز لجيرونا الجناح كريستيان بورتو (20). وبعد أقل من 24 ساعة على فوز ريال مدريد الصعب على لاس بالماس 2-1 ليحتل الصدارة، انتزع جيرونا المركز الأول من جديد برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق «الملكي» الذي يملك مباراة أقل.