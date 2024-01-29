حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس مجلس ادارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح تدريب 2983 طبيبا منهم 1533 طبيب رعاية أولية و1450 طبيب أسنان على الكشف المبكر عن سرطانات الرأس والرقبة والغدة الدرقية، مشددا في الوقت نفسه على حرص الحملة على تدريب الأطباء لضمان الاكتشاف المبكر.



وقال الصالح في كلمة ألقاها خلال حفل ختام الحملة التوعوية السنوية لسرطان الغدة الدرقية تحت شعار «المعرفة حياة» ان الحملة تقوم بتدريب الأطباء على مدار العام، لافتا الى انه تم تدريب الأطباء على التعرف على العلامات الأولية لسرعة التشخيص والعلاج فيما بعد.



ولفت الى الاهتمام بتدريب الهيئة التمريضية على مهارات التواصل مع مرضى السرطان وأسرهم، مؤكدا تدريب 2585 ممرضا وممرضة، لافتا الى أهمية الحملات التوعوية لرفع الوعي المجتمعي تجاه الأمراض السرطانية وكيفية التعرف على عوامل المخاطرة والعلامات الأولية لمثل هذه الأمراض.



وثمن تعاون الحملة مع ادارات وزارة الصحة والذي يهدف الى المساعدة في رفع جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية في مجالات الكشف المبكر للأمراض السرطانية، مشيرا الى ان حملات «كان» التوعوية تهدف الى تحفيز الفئة المستهدفة للتعرف على علامات سرطان الغدة الدرقية.



بدورها، لفتت مسؤولة الحملة د.ايمان الشمري إلى أهمية رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع وارتباطها بالكشف المبكر عن المرض ووسائل الوقاية منه، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الغدة الدرقية من الكشف إلى العلاج، مبينة أن الحملة التي استمرت على مدى اسبوع شهدت نشاطا حافلا من ندوات ومعارض طبية في مراكز الرعاية الأولية فضلا عن المحاضرات التي تم خلالها توضيح طبيعة المرض واستعراض آخر الاحصائيات التي تم اعتمادها من سجل السرطان بوزارة الصحة.



وأكدت الشمري على ضرورة تسليط الضوء على الأعراض المحتملة ورفع مستوى الوعي بها، وكذلك الإلمام بعوامل الخطورة والطريقة المثلى للوقاية من أمراض السرطان بصورة عامة وسرطان الغدة الدرقية بصفة خاصة، معلنة في الوقت نفسه عن قرب انطلاق الاسبوع الخليجي للتوعية بأمراض السرطان والذي يصادف الأسبوع الأول من شهر فبراير.



وذكرت ان سرطان الغدة الدرقية يعرف بأنه نمو غير طبيعي لخلايا الغدة الدرقية الموجودة في الجزء الأمامي من الرقبة ويمكن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في أي عمر ولكن يزداد خطر الإصابة لدى النساء في عمر 40-50 سنة والرجال من 60-70 سنة وهو أكثر عند النساء بثلاثة أضعاف منه عند الرجال.



وأوضحت انه إذا كان لدي الشخص أي من عوامل الخطورة لأمراض الغدة الدرقية مثل وجود تاريخ عائلي، فمن الجيد أن يقوم بعمل الفحص الذاتي للغدة الدرقية في المنزل من وقت لآخر، مشيرة إلى أن العديد من علامات وأعراض أمراض الغدة الدرقية تظهر على الجلد والشعر والأظافر.



وبينت ان سرطان الغدة الدرقية من السرطانات القابلة للشفاء ويتسبب في عدد قليل من الوفيات إذا تم تشخيصه مبكرا، لافتة الى أن استئصال الغدة الدرقية والغدد اللمفاوية المحيطة بها يبقى الخيار العلاجي الأنجح للعديد من سرطانات الغدة الدرقية.