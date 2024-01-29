استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمس بقصر السيف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، حيث قدم لسموه شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد بموجب مرسوم أميري.

هذا، ويعقد مجلس الأمة اليوم الجلسة العلنية الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية بناء على طلب مقدم من الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور.

وفيما يلي التفاصيل :

صاحب السمو استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وتلقى رسالة تهنئة من رئيس كوستاريكا بتولي سموه مقاليد الحكم

الأمير شهد أداء اليمين الدستورية لشريدة المعوشرجي لتعيينه نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.



حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.



هذا، وصدر مرسوم أميري بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



وفيما يلي نص المرسوم:



«مرسوم رقم 4 لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء



- بعد الاطلاع على الدستور،



- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،



- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،



- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،



رسمنا بالآتي



مادة أولى: يعين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رودريغو تشافيس روبلس رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وأكد الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.



كما وجه فيها دعوة إلى سموه للقيام بزيارة رسمية إلى جمهوريــــة كوستاريكا الصديقة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة بمناسبة تولي سموه، حفظه الله، مقاليد الحكم وعلى الدعوة الكريمة منه لزيارة البلد الصديق، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوستاريكا الصديقة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.





