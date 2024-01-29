بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير جيلتوف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها السفير جيلتوف، حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.



وبينت د.السالم أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية الكويتية والروسية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمل بالاتفاقية بين «كونا» ووكالة الأنباء الروسية في مجال تبادل الأخبار والخبرات المهنية على صعيد التدريب.



وأكدت أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب، وذلك لإعطاء صورة حقيقية عنها وعن ثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.



من جهته، أكد السفير جيلتوف عمق العلاقات الروسية - الكويتية التي تشهد تطورا دائما، لافتا إلى زيادة عدد السياح الكويتيين في روسيا أخيرا مما يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها بين الشعبين الصديقين.



وأشاد جيلتوف بحرية الإعلام الكويتي سواء الرسمي أو الخاص، مشيرا إلى أن الإعلام من أهم الأدوات المؤثرة في التواصل بين الشعوب.