بداح العنزي



أكدت البلدية ضرورة إقامة جسري المشاة على طريق الدائري الثالث بين منطقتي العديلية والفيحاء.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس: بالاشارة الى الموضوع المتضمن طلب تقرير بخصوص الشكوى المقدمة من مجموعة من أهالي منطقة العديلية على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 10/ 09/ 01/ 2020 د4) بتاريخ 27/5/2021 بشأن إقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية،



يرجى العلم أن إدارة المخطط الهيكلي قد خاطبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الشكوى المقدمة وبيان مدى إمكانية إلغاء الجسر المذكور.



حيث أوضح كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري التالي:



٭ توصي الدراسة المرورية الشاملة لموقع المشروع بضرورة القيام بدراسة خاصة لمواقع واعداد جسور المشاة المطلوبة بالمشروع، والتي تؤدي الى رفع مستوى الخدمة والسالمة لمرتادي الطريق.



٭ تم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وتوجيهات الإدارة العامة للمرور فيما يخص مواقع جسور المشاة بحيث تكون قريبة من مواقف وقوف الحافلات وباصات النقل العام، بالإضافة إلى مواقع المرافق (المدارس والمساجد والحدائق العامة) القائمة بالمناطق المحاذية للطرق بالمشروع والتي من ضمنها منطقتا الفيحاء والعديلية، وذلك لتفادي عبور المشاة العشوائي للطريق.



٭ وفيما يخص جسري مشاة منطقتي الفيحاء والعديلية، فهناك جسر مشاة رقم 11 حسب ترتيب جسور المشاة بالاتفاقية يقع عند النقطة (KM 5+445) والذي يخدم مواقف حافلات وباصات النقل العام، بالإضافة إلى مدرستين قائمتين بمنطقة الفيحاء والعديلية، كما أن وجود حديقة عامة وجمعية تعاونية ومساجد في منطقة العديلية يزيد الحاجة إلى توفير ممر عبور أمن للمشاة المستخدمين لتلك المرافق العامة، كذلك هناك جسر مشاة رقم 12 حسب ترتيب جسور المشاة بالاتفاقية يقع عند النقطة (KM+945) والذي يخدم مرتادي مسجد العديلية القائم، وأيضا مستخدمي مرافق منطقة الفيحاء كالملعب الرياضي، بالاضافة الى مواقف باصات نقل عام بالاتجاهين.



وبناء على ما تقدم ذكره، فإننا نوصي بضرورة إقامة جسري المشاة على الطريق الدائري الثالث بين منطقتي العديلية والفيحاء.





