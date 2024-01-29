أسامة أبوالسعود



تواصل مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سعيها الدؤوب لإطلاع القارئ العربي على ما تحتويه خزائنها من فرائد الكتب النادرة. وفي مطلع هذا العام، صدر العدد 24 من كتاب «نوادر النوادر من الكتب» الذي يصدر ضمن سلسلة مكتبة عبدالكريم سعود البابطين، وفي هذا العدد يبرز الإصدار الجديد ما تتميز به المطبوعات العربية عبر قرن من الزمن من تنوع في المضمون والاهتمام، وتعدد في الأساليب والاتجاهات، وتوزع بين المؤلف والمترجم، وبين الماضي البعيد، والحاضر الراهن، والجمع بين الشعر ودواوينه.



ومن بين روائع هذا الإصدار رحلة قام بها أحد المكيين في أرجاء من الهند قبل نحو قرنين من الزمن، وما صادفه أثناء هذه الرحلة من عجائب ومفارقات، وسيسعد القارئ أيضا بترجمة جديدة لرباعيات الخيام التي أصبحت إحدى درر الشعر العالمي، وسيتعرف إلى فريق المعتزلة الذين أثاروا الكثير من الجدل والمناظرات في ميدان الفكر الإسلامي بإحكامهم العقل، بالإضافة إلى العديد من النوادر التي يضمها العدد مثل كتاب «خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق وهو مختصر كتاب مطالع السعود» للشيخ عثمان بن سند، و«تاريخ البريد في مصر»، و«نشوء وتطور السكك الحديدية منذ فجر التاريخ»، و«التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء» وهو تاريخ مدمج للعين الزرقاء والمدينة المنورة بنفس الوقت، «مجاني الأدب في حدائق العرب».