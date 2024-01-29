«الأشغال» ترفع مستوى كوادرها الوطنية لمنحهم فرصة للقيام بدور لتنفيذ مشاريع خطة التنمية



عاطف رمضان



أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.احمد الصالح، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الوزارة تهتم بكوادرها الوطنية لدورهم الاساسي والمهم في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد، مشيرا الى أهمية رفع مستوى هذه الكوادر الوطنية من الشباب ومنحهم فرصة للقيام بدور كبير لتنفيذ مشاريع خطة التنمية.



وأضاف الصالح ان الوزارة بدأت في تنفيذ الخطوات الأولى للتحول الرقمي في معاملاتها، موضحا ان الوزارة الآن بدأت في تدشين الابلكيشن الخاص باستقبال شكاوى المواطنين وان المعاملات الورقية داخل الوزارة أصبحت إلكترونية.



ولفت الى أن الوزارة لديها نظام خاص لمتابعة المشاريع الإلكترونية بدأ العمل به في الوزارة وحاليا هذا النظام في طور المرحلة التجريبية، كما بدأت الوزارة في انجاز تعاملات ادارة شؤون الموظفين عن طريق البوابة الالكترونية لنظام الخدمة المدنية، وذلك من خلال قرار صادر من قبل وكيل الوزارة بالتكليف عيد الرشيدي.



وأشار الى ان ذلك يدعم خطة الوزارة نحو تنفيذ هذه المشاريع التنموية بشكل جيد.



ولفت الى ان أبرز المشاريع التي بحوزة الوزارة في الوقت الحالي منها مشروع مطار الكويت الدولي بحزمه الثلاث ومشروع محطة ام الهيمان ومشاريع اخرى تخص الامن الغذائي ومشروع الأنفاق العميقة الذي ستبدأ الوزارة العام المقبل في طرح تصميمه.



وأشار الصالح إلى اهتمام قطاع التخطيط والتنمية في رفع كفاءة المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، مبينا أنه قام بجولة ميدانية للمركز الحكومي للوقوف على جاهزية المركز وقيامه بتنفيذ الخدمات والتزامه بالقرارات الصادرة بشأن الخدمات



وزاد: تم الانتهاء من مستشفى الولادة الجديد والآن لدينا مستشفى الاطفال ومشاريع اخرى تتبع قطاعات الدولة.



وذكر ان وزارة الاشغال بالتعاون مع المقاولين في الدولة على اتم الاستعداد لتنفيذ خطط جميع الوزارات سواء المشاريع الصحية او السياحية أو غيرها من المشاريع التي تخدم قطاعات الدولة.



وبين انه خلال الفترة المقبلة سيتم ربط جميع خدمات وزارة الأشغال على تطبيق «سهل» واستكمال باقي الخدمات على «سهل» للافراد و«سهل» للأعمال.



وزاد: ولم يقتصر دور قطاع التخطيط والتنمية على دور المنسق فقط ولكن سيكون له دور كبير في التأكد من تطبيق وتنفيذ خطة الوزارة نحو رفع كفاءة جميع القطاعات الأخرى في الوزارة والتأكد من التزام تلك القطاعات بالمدد الزمنية سواء الخاصة بتنفيذ المشاريع او طرح العقود والعمل على تذليل جميع المعوقات الخاصة بتنفيذ مشاريع خطط التنمية وأيضا مشاريع برنامج عمل الحكومة والمشاريع الأخرى لدى وزارة الأشغال العامة ويكون لقطاع التخطيط والتنمية دور مهم لدعم قطاعات الوزارة.