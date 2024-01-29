الحملات أنجزت ما يقارب من 90% من تسجيل الحجاج والنسبة المتبقية سيتم إنجازها قريبا



أسامة أبوالسعود



كشف رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي عن ان لجنة الكشف على سكن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445 هجريا ستغادر إلى الأراضي المقدسة السبت 3 فبراير حتى 9 فبراير 2024 لاعتماد السكن الخاص بحملات الحجاج الكويتية.



وأشار الضويحي في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان حملات الحج أنجزت ما يقارب 90% من عملية تسجيل الحجاج لديها، ولم تتبق إلا نسبة بسيطة سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة.



وأوضح ان حصة الكويت هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج، ونحن بانتظار موافقة السلطات السعودية على طلب زيادة أعداد الحجاج ونتوقع ان تكون قريبا.



وفيما يخص حج المقيمين بصورة غير قانونية، أكد الضويحي انه تم تسجيلهم في الحملات المختلفة وبانتظار قرار السلطات في المملكة لحجهم هذا العام.



وأشاد الضويحي بجهود السلطات السعودية في تذليل أمور ضيوف الرحمن، مؤكدا ان عملية التسجيل المبكر هذا العام هيأت الأجواء لأن يكون موسم حج 1445 هجريا من أفضل مواسم الحج بإذن الله، حيث تمت جميع التعاقدات بوقت مبكر وهو يسر الأمور عن السنوات السابقة.



وكان مدير إدارة الحج بوزارة الأوقاف بالإنابة مراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان قد أصدر تعميما الى المرخص لهم بتنظيم رحلات الحج بخصوص لجنة فحص مساكن الحجاج موسم حج 1445هـ/ 2024م، حيث أكد ان اللجنة ستباشر عملها اعتبارا من يوم السبت 22 رجب 3 فبراير المقبل حتى السبت 28 رجب - 9 فبراير في فندق فور بوينتس باي شيراتون حي النسيم بمكة المكرمة.



ودعا تعميم مدير إدارة الحج والعمرة الحملات والشركات المرخص لهم بالحج إلى الالتزام بالآتي:



تسليم كتاب رسمي إلى مكتب مدير إدارة شؤون الحج والعمرة من المرخص له برغبته بالكشف على المبنى السكني للحملة موضحا به الآتي:



- نوع السكن واسمه وعنوانه وتصنيفه.



- عدد الحجاج.



- تحديد اسم وبيانات من سيكون متواجدا من طرف المرخص له أثناء الكشف على المبنى السكني.



مع إرفاق المستندات التالية مع الكتاب:



- صورة من عقد السكن.



- شهادة التصنيف الصادرة عن الجهة المختصة من المملكة العربية السعودية بالنسبة للفنادق.



- تصريح الدفاع المدني.



- عقد صيانة المصاعد للعمائر.



- تصريح إسكان الحجاج، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك.



وتابع تعميم الأوقاف انه في حال كان من سيقوم بالكشف على المباني السكنية ليس المرخص له إحضار وكالة رسمية صادرة عن وزارة العدل الكويتية تفيد بتوكيله بالقيام نيابة عن المرخص له بالكشف على المباني السكنية للحملة.