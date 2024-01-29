

في إطار المسؤولية المهنية لمجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان والاستفادة من خبرات القوانين الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة، نظم بنك بوبيان برنامجا تدريبيا حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة والتي تختص بحوكمة الخدمات المصرفية والتكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية الرائدة في التدريب المخصص لقوانين الالتزام في المملكة المتحدة، وذلك لمواكبة المتطلبات والمستجدات الرقابية في ضوء توسع أعمال البنك الدولية في المملكة المتحدة عبر بنك لندن والشرق الأوسط وبنك Nomo، البنك الإسلامي الرقمي.



وتطرق البرنامج التدريبي إلى العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بشرح الممارسات العالمية الرائدة وأحدث الأساليب في تنفيذ وتطبيق عمليات ومتطلبات الرقابة المصرفية على البنوك في المملكة المتحدة وفهم تلك المتطلبات وتطبيقها فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وإدارة وتقييم المخاطر.



وساهم البرنامج في إكساب الحضور من موظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان فهما عميقا للمتطلبات التنظيمية والتعرف على أفضل الممارسات لزيادة وعي الموظف وتثقيفه فيما يخص مفاهيم الالتزام والحوكمة، وغيرها من مفاهيم رقابية تعنى بالعمل المصرفي، لتتم الاستفادة منها وتطبيقها لاسيما عند التعامل مع الشركات التابعة لمجموعة بوبيان «بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي» في المملكة المتحدة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن تنظيم البرنامج التدريبي للبيئة الرقابية بالمملكة المتحدة يؤكد سعي بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع قطاعات العمل، لاسيما التدقيق الداخلي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتدريبية.



وأضاف الحماد أن البرنامج جرى تصميمه وتنفيذه خصيصا لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان، لمساعدتهم على اكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على القوانين والتشريعات الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة.



وأشار إلى أنه قد تم تحديد محاور البرنامج وأهدافه بدقة لتأتي متماشية تماما مع التطورات والمتغيرات لتسهيل إدارة العمليات المصرفية وتحسين الجودة والقيمة المضافة للبيئة الرقابية وإدارة المخاطر حسب القوانين والقواعد المعمول بها في المملكة المتحدة ووضع استراتيجيات من شأنها تعزيز الالتزام والحوكمة في العمل المصرفي.



وأكد مواصلة التزام بوبيان الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتزويدهم بكل ما يساعدهم للنهوض بالمهارات الفنية والمصرفية والإبداعية من خلال خلق بيئة عمل متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس على خدمة العملاء في مجموعة بوبيان وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع.



من جانبها، قالت رئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزان «إن البرنامج التدريبي حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي يعد خطوة مهمة في استراتيجية بوبيان التدريبية لتحسين أداء الفريق واستمرار رفع كفاءاته بما يضمن تحقيق نمو مستدام للمجموعة مع مراعاة جميع النظم والقوانين التي تنظم العمل المصرفي بشكل عام، وفي المملكة المتحدة بشكل خاص حيث يقع مقر بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي».



وأضافت أن البرنامج التدريبي يأتي لتزويد الموظفين بمجموعة من الممارسات الرائدة والمعلومات الأساسية اللازمة لمعرفة الأسلوب الرقابي في التعامل مع المرونة التشغيلية وكذلك الأسلوب المتبع لحوكمة الشركات والبنوك في إطار تعليمات هيئة الرقابة التحوطية PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY بالإضافة إلى كيفية تطبيق مبادئ هيئة السلوك الماليFinancial Conduct Authority لواجبات حماية المستهلك على البنوك في المملكة المتحدة. وأوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن عددا من ورش العمل والمحاضرات بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية، والتي ركزت على هيكل البيئة الرقابية في المملكة المتحدة ومتطلبات تلك الجهات بخصوص إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والحوكمة والمرونة التشغيلية والرقابة التحوطية وغيرها من المحاور الهامة المتماشية مع ما تشهده الصناعة المالية والمصرفية من تطورات.



وأشارت الوزان إلى أن الغرض الأساسي للبرنامج هو تطوير بيئة بوبيان الداخلية على وجه الخصوص والقطاع المصرفي عموما بمجموعة من الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة في مجال التنظيم والالتزام والحوكمة للتعامل مع التطورات الإقليمية وكذلك المحلية.