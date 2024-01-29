

شهدت الكويت الظهور الأول للمركبة المنتظرة بشدة إم جي Cyberster، وذلك أثناء مرورها بالبلاد ضمن جولة قيادة عالمية وعابرة للقارات فريدة من نوعها، احتفالا بالذكرى السنوية المئوية للعلامة التجارية البريطانية الأصل، والتي تعرف باسم: مئوية الشغف.



ويبرز حضور Cyberster في الكويت أهمية الدولة بالنسبة لشركة لإم جي ورؤيتها العالمية، إن Cyberster والتي انطلقت جولتها العالمية من لندن في سبتمبر، مع شنغهاي كوجهتها النهائية، هي سيارة رودستر كهربائية ثورية ذات بابين تحافظ على تراث العلامة التجارية، ولاسيما طراز MGB الشهير.



قضت Cyberster أربعة أيام في الكويت، وستشمل مسيرتها توقفا رائعا عند برج الكويت والمباركية والعديد من المعالم السياحية، ويقود السيارة التوأمان روس وهوجو تيرنر، وهما مغامران محترفان من بريطانيا يمتلكان قصة ملهمة، حيث يستكشفان المعالم المحلية ويتفاعلان مع المجتمعات المحلية وعشاق السيارات.



وقال روس تيرنر: عندما كان هوجو في السابعة عشرة من عمره، أصيب بكسر في رقبته وبعد ستة أشهر من الجراحة، دفعنا ذلك للسفر حول العالم وكانت بداية مغامرتنا الكبيرة الأولى في عام 2011 عندما عبرنا المحيط الأطلسي بالتجديف.



تتمثل مهمة التوأمان في مساعدة الناس على التعرف على عالمنا من خلال التكنولوجيا الجديدة والرحلات الاستكشافية الهادفة. وقد قاما بالتجديف عبر المحيط الأطلسي وعبرا القبعة الجليدية في غرينلاند، وعند البحث عن مغامرتهما الكبرى التالية، سنحت لهما الفرصة لخوض هذه الرحلة التي تمتد على 10 آلاف ميل في سيارة إم جي الرياضية الكهربائية ذات البابين بالكامل.



صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبناء الغانم» مرزوق الغانم: «باستقبالنا لسيارة إم جي Cyberster إلى الكويت، لا نحتفل فقط بـ 100 عام من التميز في صناعة السيارات ولكن أيضا بخطوة جريئة نحو مستقبل التنقل الكهربائي. وهذه السيارة الرياضية المبتكرة ذات البابين، بتصميمها المتطور وتكنولوجيتها المستدامة، تكرم تراثنا العريق وتؤكد التزام إم جي بتشكيل مستقبل صناعة السيارات، نحن متحمسون لرؤية رحلة Cyberster عبر الكويت، والتواصل مع المجتمعات المحلية وعشاق السيارات على حد سواء، وتعزيز تفانينا في تحقيق الريادة في عالم المركبات الكهربائية.



وتماشيا مع التزامنا بخدمة العملاء، يسر إم جي الإعلان عن افتتاح مركز خدمة جديد في الشويخ، ليصل إجمالي عدد مراكز الخدمة لدينا في الكويت إلى 12 مركزا، ويضمن هذا التوسع الاستراتيجي حصول مالكي إم جي على دعم عالي المستوى، بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نشارك أن صالة عرض جديدة في الجهراء ستفتح أبوابها في فبراير، ما يوفر لعملائنا في المنطقة تجربة مباشرة لأحدث طرازات إم جي وتكنولوجيا السيارات المتطورة.



Cyberster هي أكثر من مجرد سيارة، إنها شهادة على تراث إم جي ورؤيتنا لمستقبل مستدام وكهربائي.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط توم لي: تجسد إم جي Cyberster إحياء سيارة السيدان الرياضية المحبوبة والدائمة الطراز ذات البابين، تكريما لـ MGB الأيقونية. وهذا التفسير الحديث، الذي تعمل عليه الآن بطارية كهربائية بالكامل، يعيد تعريف جوهر الابتكار والتراث في تصميم السيارات. ومع تنقلها عبر المناظر الطبيعية المختلفة، تعكس هذه الفعالية التزام إم جي بريادة مستقبل التنقل الكهربائي.



إم جي Cyberster، وهي السيارة الرياضية الرائدة بالكامل ذات البابين والكهربائية بالكامل، تمثل مزيجا رائعا من التصميم المستقبلي والأداء المثير والإخلاص إم جي لحلول التنقل المستدامة. استلهاما من MGB الكلاسيكية، تشمل جماليات Cyberster الآسرة - والتي تصورها تعاون مشترك بين فريق التصميم الذي يتخذ من لندن مقرا له ومصنع شنغهاي - مقدمة منخفضة مميزة ومؤخرة خلفية منحنية، بالإضافة إلى أبواب مقصة مثيرة للانتباه وذيل كامباك.



وتبرز هذه إعادة التفسير الكهربائية الحديثة لسيارات إم جي الرياضية الكلاسيكية ذات المقعدين التزام إم جي بريادة مستقبل التنقل الكهربائي.



من حيث القوة والأداء، تتوافر إم جي Cyberster في نسخة بمحرك واحد بسعة بطارية 64 كيلو وات/ ساعة ونسخة بمحركين بسعة بطارية 77 كيلو وات/ ساعة. يمكن للنسخة الأكثر قوة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.2 ثوان. مع قيادة إم جي Cyberster للمسيرة، تتوقع العلامة التجارية تنمية مجتمع عالمي، عالم يتلاقى فيه التكنولوجيا الكهربائية مع المسؤولية البيئية.