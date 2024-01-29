

مفرح الشمري



احتضن النادي الثقافي الرياضي صباح امس بمحافظة مسندم في ولاية خصب بسلطنة عمان الدورة الخامسة لمهرجان سينيمانا الدولي وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة سعيد بن سلطان البوسعيدي، بحضور رئيس المهرجان د.خالد بن عبدالرحيم الزدجالي وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية بالمحافظة وضيوف المهرجان من الفنانين الخليجيين والعرب.



انطلق حفل الافتتاح بعرض فيلم عن عدد من الأعمال الطويلة والقصيرة المشاركة في المهرجان، بعدها ألقى رئيس المهرجان كلمة شكر فيها راعي الحفل وضيوف المهرجان، مؤكدا أهمية اقامة مثل هذه المهرجانات السينمائية التي تجتذب نخبة من صناع الفن السابع على مستوى العالم لهذا المكان السياحي والتراثي المتميز لما له من أثر يعود بنفعه على البلاد سواء من الجانبين السياحي او الاقتصادي.



ثم تكريم ضيوف المهرجان، منهم الفنان السوري القدير أيمن زيدان والفنانة المصرية القديرة صابرين وتكريم الفنانة الكويتية منى شداد، بالاضافة الى عدد من الفنانين العمانيين وآخرين، من قبل الاتحاد العام للفنانين العرب وإدارة المهرجان، والمؤسسات الحكومية والخاصة الراعية للمهرجان.



وعلى هامش الافتتاح، دشن راعي الحفل فريق سينما الأجيال وذلك تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب برئاسة د.خالد بن عبدالرحيم الزدجالي الذي يهدف إلى احتضان كل من صناع وهواة الفن السابع على جميع المستويات العمرية بإمكانات وخطط تخدم هذا الفن وتجعل منه نتائج واقعية ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي.



وفي ختام فقرات حفل الافتتاح، تم عرض فيلم «العم» للمخرج سلطان الأحمد الذي يتحدث عن حياة أحد سكان محافظة مسندم والذي يجسد معالم الحياة بالمحافظة العمانية.