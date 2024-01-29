

القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة عبير صبري عن حزنها الشديد لغيابها عن موسم الدراما الرمضانية المقبل لأسباب ليست منها، خاصة أنها تألقت في سباق المواسم السابقة، لكنها تمنت أن تلاقي النجاح الجماهيري في مسلسل «حدوتة منسية» الذي تصوره حاليا، وتجسد من خلاله شخصية «دهب» التي تعيش صراعات شرسة مع زوجها ووالدته لأنهما من طبقة أرقى منها، لافتة الى أن الشخصية ثرية دراميا وستكون بمنزلة شهادة ميلاد نجومية لها، والمسلسل إخراج محمد محيي الدين في أول تجربة إخراجية له، تأليف وسيناريو وحوار محمود حمدان، وبطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح.



من جانب آخر، عبير سعيدة بردود الفعل على دورها في فيلم «ليلة العيد» المعروض حاليا بدور السينما، وتقدم خلال أحداثه دور سيدة شخصيتها سلبية تعاني من معاملة زوجها العنيفة جدا.



و«ليلة عيد» عمل نسائي يتضمن قصص سيدات كثيرات فيها ذكرياتهن وأحلامهن وطموحاتهن وتضحياتهن وضعفهن، وهو من بطولة يسرا وسيد رجب ونجلاء بدر.