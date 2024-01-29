

دمشق - هدى العبود



تحدثت الفنانة منى واصف، الملقبة بـ «سنديانة الشام»، عن تكريمها في حفل جوائز «Joy Awards 2024» الذي أقيم خلال الفترة القليلة الماضية في الرياض، حيث حصدت جائزة «الإبداع مدى الحياة»، جنبا إلى جنب مع نجم هوليوود الكبير أنتوني هوبكنز.



وأكدت واصف، أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ضمن بودكاست «بيغ تايم»، فخرها بهذا التكريم بجانب هوبكنز، وقالت: أنا معجبة بأداء هذا النجم أكثر مما تتصور، معبرة عن سعادتها حال معرفتها أنها ستتكرم إلى جانب «مدرسة سينمائية بحد ذاتها»، كما وصفته.



وعن رد فعلها بعد حصولها على الجائزة، أوضحت: أرسلت رسالة لابني عمار، أخبرته فيها بأنني تكرمت إلى جانب أنتوني هوبكنز، (ممازحة) أديب: «كتبت لعمار ابني، شوف ماما أنا مع مين عم أتكرم؟».



من جهته، أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مشاركة جزء من لقاء منى واصف وعمرو أديب، موجها رسالة تعبر عن تقديره واحترامه للفنانة الكبيرة.



يذكر أن الفنانة منى واصف بدأت مشوارها من دار لعروض الأزياء في دمشق، ثم دخلت مجال التمثيل وقدمت عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية، وتقلدت العديد من المناصب، كما حصلت على الكثير من الجوائز ولقبت بـ «سنديانة الشام»، وذخر أرشيفها الفني بأكثر من 130 عملا تلفزيونيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وعشرات الأعمال المسرحية، والعديد من المسلسلات الاذاعية، وحققت شهرة واسعة في سورية والعالم العربي، وكانت بطلة فيلم «الرسالة» بهوليوود مع المخرج القدير مصطفى العقاد، حيث جسدت دور «هند بنت عتبة» وكان دورا مفصليا في حياتها الفنية.