

القاهرة - محمد سامي



تأهل المنتخب المصري لكرة اليد رجال رسميا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس صيف 2024، ممثلا عن القارة السمراء بعدما نجح في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الجزائر في اللقاء النهائي 29-21 بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.



وحافظ منتخب مصر على اللقب الأفريقي للنسخة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخه ليقلص الفارق مع منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب.



وحقق الإسباني خوان باستور المدير الفني لمنتخب مصر إنجازا مزدوجا باللقب الأفريقي، حيث ضمن صعوده لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025 بخلاف تأهله لأولمبياد باريس، وتوج المصري يحيى خالد نجم فريق فيزبريم المجري بجائزة أفضل لاعب في البطولة.