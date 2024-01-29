

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز فهد الصولة وأمين السر العام عبداللطيف مراد ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد محمد بهبهاني وأمين الصندوق المساعد محمد الديحاني برفقة مدير أكاديمية هيلي للجمباز رباح أحمد والمدير الفني في الأكاديمية هيثم فراج، حيث تم تسليمه درعا تكريمية تقديرا للدعم الذي قدمته اللجنة الأولمبية لإنجاح بطولة «هيلي» السنوية للجمباز 2023 والتي استضافتها على ملاعبها في ديسمبر الماضي.



وهنأ الشيخ فهد إدارة الأكاديمية المنظمة للبطولة على النجاح الكبير الذي حققته بدعم من الاتحاد الكويتي للجمباز، لافتا إلى أن الاتحاد والأكاديميات يكملان بعضهما البعض بهدف دعم هذه الرياضة المتميزة والوصول بأبنائنا اللاعبين واللاعبات لمستويات أفضل، كما حث الاتحاد وجميع المهتمين في اللعبة على تطويرها، مؤكدا دعم اللجنة المستمر من أجل تحقيق الإنجازات والرقي باللعبة إلى المستويات العليا وتحضير اللاعبين واللاعبات للمشاركات العربية والعالمية.



بدوره، قال عبداللطيف مراد ان الأكاديميات الرياضية الخاصة بالجمباز تعتبر الذراع الأيمن للاتحاد، وخاصة فيما يتعلق بالجمباز الفني إناث، إذ إن الأندية مختصة برياضة الأولاد فقط.



ولفت إلى انه تم اختيار لاعبات منتخب الكويت للفتيات من الأكاديميات وقد أثبتن نجاحهن في عدد من المشاركات العربية أهمها البطولة العربية في الجزائر، حيث حصلت الكويت على المركز الأول ضمن أبرز المنتخبات، كما أثنى على الجهود التي تبذلها أكاديمية هيلي في سبيل تطوير مستوى لعبة الجمباز في الكويت.



بدوره، شكر رباح أحمد الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للجمباز على الدعم الكبير لإنجاح البطولة التي استضافت أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من جنسيات مختلفة بمشاركة 13 أكاديمية من الكويت ودول الخليج والدول العربية.