

أكد رئيس الاتحادين الدولـــي والآسيـــوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد أن بطولة العالم للشباب التي أقيمت في ليما عاصمة بيرو شهدت منافسات قوية بين جميع المنتخبــات المشاركــة وحققت النجاح المطلوب في ظل التنظيم الجيد والاداء القوي لجميع اللاعبين.



وأوضح في تصريح صحافي علــى هامش حضوره اليوم الختامي للبطولـــة وتتويــــج المنتخبات الفائزة أن بيرو قدمت نموذجا مميزا لحسن التنظيم والإعداد لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعد من ضمن البطولات الاقوى على مستوى العالم.



واضاف المحمد أن الاتحاد الدولي للبولينغ يسعى دائما إلى تقديم جميع أوجه الدعم من أجل الارتقاء باللعبة والنهوض بها من خلال توسيع رقعة المشاركة وتنظيم البطولات التي توفر الاحتكاك القوي بين جميع المنتخبات مما يساهم في تبادل الخبرات والارتقاء بالمستويات. وتقدم المحمد بالتهنئة للمنتخبات التي حصلت على المراكز الاولى، متمنيا للجميع مزيدا من التقدم والرقي في البطولات القادمة وكانت السويد قد حصدت المركز الأول في مسابقة الشباب، فيما حققت كوستاريكا المركز الأول في مسابقة السيدات.