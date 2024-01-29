

محمد الجلاهمة - أحمد خميس



بدأت إدارة شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست استقبال طلبات الالتحاق بعائل تنفيذا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



وبحسب مصدر أمني فإن إدارت شؤون إقامة الفروانية وحولي والأحمدي شهدت إقبالا لافتا وقدرت الأعداد بنحو 450 معاملة فيما اقتصر اليوم الأول على استقبال الطلبات دون إنجازها فعليا.



وذكر المصدر ان الجنسيات المحظورة التي تحتاج إلى موافقة من قبل القيادة العليا في وزارة الداخلية وكذلك طلبات الالتحاق بعائل للأم والأب والأشقاء أبلغ أصحاب هذه الطلبات بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة في منطقة الضجيج للبت فيها، خاصة ان لها شروطا ليست من صلاحيات مديري شؤون الإقامة اعتمادها.



وأشار المصدر إلى أن الطلبات التي قبلت معاملاتهم تختص بالزوجة والأبناء دون الـ 14 عاما وكذلك الأبناء دون الـ5 سنوات بالنسبة لمن لا تنطبق عليهم شروط الراتب شرط تواجد الوالدين في الكويت ويكون لديهما إقامة صالحة.



ولفت المصدر إلى أن المستثنين من شرط الراتب والشهادة الجامعة هم من مغسلي الموتى والممرضين، مؤكدا أن جميع المعاملات المقدمة ستتم مراجعتها بشكل دقيق قبل الموافقة عليها واعتمادها، مؤكدا انه لن يتم قبول معاملة أي وافد لا تنطبق عليه الشروط الواردة في القرار الوزاري.