عبدالكريم أحمد



أنكرت عناصر الخلية التونسية وأحد المواطنين المضبوطين بقضيتي الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، الاتهامات التي سألهم قاضي تجديد الحبس عنها.

وأمر قاضي التجديد باستمرار حبس المتهمين لمدة أسبوعين على أن يعرضوا عليه مجددا في 11 فبراير المقبل.

وادعى التونسيون الثلاثة قدومهم إلى البلاد بغرض العمل في إحدى شركات التوصيل، مطالبين بإخلاء سبيلهم للعودة إلى بلادهم وذويهم.

كما أنكر المواطن المتهم في قضية أخرى تخص الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية، الاتهامات التي سألها عنه قاضي التجديد والمتعلقة بمخالفة قانون مكافحة جرائم أمن الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن المتهمين سعوا في مراقبة دور عبادة وتعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في أعمالهم الإرهابية.