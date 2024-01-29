دمشق - هدى العبود



شوّق الفنان باسم ياخور جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام» أن الجزء الثاني من مسلسل «العربجي»، سيتم عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، كاشفا عن الصعوبات التي واجهها فريق العمل خلال التصوير، ومنها تنفيذ بعض المشاهد في أعلى قمة بسورية، حيث كانت درجة الحرارة صفر درجة مئوية، ترافق ذلك مع عواصف وهواء شديدين.



ووصف ياخور رحلة تصوير الجزء الثاني من المسلسل بالمتعبة، حيث تخللتها العديد من الصعوبات التي لا يمكن مقارنتها مع الجزء الأول، بسبب توجههم للغابات وقمم الجبال والأماكن النائية الخالية من الخدمات، ورغم ذلك أعرب عن سعادته بسبب التنوع الهائل الذي ستشهده أحداث «العربجي»، سواء من ناحية القصة أو التنوع في الطبيعة والأماكن والتنقل بين المنازل، مؤكدا أن فريق العمل يسعى إلى تحقيق نجاح كبير في المسلسل، متمنيا أن يحصد ما يستحقه من تعبهم وجهدهم.



واختتم ياخور حديثه، مشيرا إلى أن القسم الأول من المشاهد تم تصويرها في الحر الشديد ودرجات حرارة مرتفعة، بينما النصف الآخر جعلهم يشعرون بـ«التجمد»، حسب تعبيره.



بدورها، حرصت شركة «غولدن لاين» المنتجة لمسلسل «العربجي» على الترويج له طوال الأيام الماضية، سواء من خلال مشاركة كواليس التصوير مع الجمهور، أو بتوجيههم وعودا بأنه سيكون أشد ضراوة من الجزء الأول، وأن الأحداث ستحمل الكثير من التصاعدات والصراعات الجديدة بين أبطاله، إضافة إلى تحالفات سيستغربها الجمهور، وأوجه جديدة ستدخل وتحرك الأحداث.



يذكر أن مسلسل «العربجي» بجزئه الأول حقق نجاحا واسعا، وتناول حياة «عبدو» والظلم الذي يتعرض له، إضافة إلى صراعاته الدائمة مع أصحاب رأس المال والنفوذ ونصرة الظالم على المظلوم من خلال شخصية «أبو حمزة النشواتي» التي جسدها النجم سلوم حداد.



وشارك في بطولة الموسم الأول كل من: نادين خوري، سلوم حداد، ديمة قندلفت، روعة ياسين، ميلاد يوسف، تولين البكري، مديحة كنيفاتي، فارس ياغي، حلا رجب، وائل زيدان، وغيرهم، وهو من تأليف عثمان جحا، ومؤيد النابلسي، إخراج سيف الدين سبيعي، وما زالت أغلب الشخصيات الفنية تشارك في الجزء الثاني، ومن أبرزهم: باسم ياخور، سلوم حداد، نادين خوري، وآخرون.