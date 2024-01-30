

شهدت صناعة الجوالات تقدما مذهلا على مدار السنوات الماضية مع التطور التقني وسباق الشركات الرائدة في السوق على إضافة مزايا تنافسية تجذب المستهلكين سعيا للهيمنة على حصة سوقية أكبر.



ولكن رغم ذلك فإن جوال «نوكيا 1100» ـ الذي طرح في الربع الثالث من عام 2003 ـ لايزال الأكثر مبيعا على الإطلاق بعدما سجل مبيعات تزيد على 250 مليون وحدة في ست سنوات قبل أن يتم وقف إنتاجه عام 2009.



وذلك حسب تصنيف «فيجوال كابيتاليست» الذي اعتمد على بيانات من عدة مصادر منها «ياهو فاينانس» وشركة التحليل التقني «أومديا» حتى الربع الثالث من عام 2023.



وساعدت عوامل منها التركيز على الوظائف الأساسية في ذلك الحين والحجم في جعل «نوكيا 1100» الجوال المفضل في البلدان النامية، على الرغم من وجود موديلات أخرى من «نوكيا» و«آبل» وقتها في السوق.



ويأتي بعده في المرتبة الثانية جوال «نوكيا 1110» الذي بيع منه 248 مليون وحدة، ثم بعد ذلك «آيفون 6» و«آيفون 6 بلس» بمبيعات إجمالية 222 مليون وحدة.



وهيمنت جوالات «نوكيا» و«آبل» على المراتب الأولى بين الجوالات الأكثر مبيعا على الإطلاق، على الرغم من فشل «نوكيا» عند التحول للجوالات الذكية وسرعان ما خسرت مكانتها أمام «آبل» و«جوجل» و«سامسونج».



في حين تسارعت وتيرة تغير الأعمال الأساسية لـ «آبل» من الحوسبة الشخصية إلى الجوالات، ففي عام 2009 أسهمت مبيعات الآيفون بحوالي 25% من إيرادات الشركة، ولكن في العام الماضي جاءت نصف إيراداتها البالغة 383 مليار دولار من الآيفون.