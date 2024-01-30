ندى أبو نصر



أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح الاستمرار في العمل على تعزيز قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم في العديد من الأنشطة. وقالت الرويح خلال حفل الأسبوع الختامي للنادي الربيعي الذي نظمه المركز أول من أمس: نظمنا رحلة للأطفال الى شاطئ فندق الكوت لاستكشاف البيئة البحرية وليتمتعوا بخلق الله الجميل ويشعروا بالاسترخاء من خلال سماع صوت البحر كما قاموا بجلسة تأمل ركزنا من خلالها على اسم الله وكيف أبدع جل وعلا في خلقه وفوائد استشعار النعم الموجودة حولنا.



وأضافت أن الهدف من هذه الرحلة تعليم الأطفال البدائل الموجودة من خلال التعرف على الطبيعة أكثر، خاصة أن أطفالنا اعتادوا التكنولوجيا التي أثرت على نفسياتهم وأصبحوا سريعي الغضب، مبينة أن جلسة التأمل والتلوين في الرمل تسهم في توسيع خيال الأطفال وشغل أوقات الفراغ سواء في المنزل أو في الخارج بأشياء مفيدة والابتعاد عن الهواتف اضافة الى تعليمهم كيفية المحافظة على البيئة من خلال تنظيف الشاطئ. وأوضحت مشاركة الأطفال من عمر 4 إلى 13 سنة في الرحلة، والتي كانت آخر رحلة ميدانية خلال الأسبوع الختامي من النادي الربيعي، ونتمنى أن نكون قد قمنا بإيصال رسالتنا للأطفال من خلال التعرف أكثر على الطبيعة والمغامرات التي تساعد على تنمية مواهبهم وإبداعاتهم في العديد من الأنشطة سواء في البيئة البحرية أو البرية أو الزراعية. وتقدمت بالشكر إلى إدارة فندق الكوت على تعاونهم مع مركز أسباير زون التثقيفي الترفيهي من خلال زيارة الأطفال لشاطئ الفندق والاستمتاع بأجواء ممتعة وجميلة.