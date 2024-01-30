بداح العنزي



رفض ديوان الخدمة المدنية طلب البلدية صرف مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في إدارة شؤون البيئة.



ورد رئيس الديوان د.عصام الربيعان على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات السابق بشأن طلب الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة شؤون البيئة الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم لتأدية واجبات وظائفهم، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية 17 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم وعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى انه واستنادا إلى ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه 2 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 30/6/2021 حيث قرر عدم عرض أي موضوعات تتعلق بقرارات منظمة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية والالتزام بالضوابط والأحكام والقواعد الواردة بالقرارات المنظمة لها، وعدم طلب الاستثناء منها، وعدم عرض تلك الاستثناءات على مجلس الخدمة المدنية.



وأضاف: يفيد الديوان بتعذر الموافقة على طلبكم في ضوء ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية.